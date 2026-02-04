قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تقضى الأيام البيض لمن فاته صيامها.. عويضة عثمان يجيب
«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا
الأرصاد الجوية تحذّر من شبورة ضبابية على الطرق وانخفاض الحرارة
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-2-2026 .. والقنوات الناقلة
آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية غداً ..وتسليمها للمدارس الأحد
تعرّف علي صلاحيات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بعد موافقة «الشيوخ»
محلل سياسي: فتح معبر رفح بارقة أمل وبداية لمرحلة جديدة
باحث سياسي: تعيين مُتحدثة مسلمة باسم جيش الاحتلال «توظيف سياسي مقصود»
اليوم.. استكمال مُحاكمة الفنانة بدرية طلبة بتهمة الإساءة للشعب المصري
أحمد أبومسلم: لاعبو الزمالك «بلا ضغوط».. ومباراة كهرباء الإسماعيلية «صعبة»
أحمد أبومسلم: الأهلي بلا هوية مع «توروب».. والتدوير في حراسة المرمى «خطأ فادح»
الحوثيون يستعدون لمهاجمة السفن الأمريكية إذا بدأت واشنطن ضرب إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ضوابط وقت صلاة الضحى وحكم قضائها حال فواتها .. لجنة الفتوى توضح

صلاة الضحى
صلاة الضحى
عبد الرحمن محمد

أوضحت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أن المدة الشرعية لأداء صلاة الضحى تبدأ عقب شروق الشمس وارتفاعها مقدار قيد رمح، وهو ما يُقدَّر بنحو خمس عشرة دقيقة بعد الشروق، ويستمر وقتها حتى قبيل زوال الشمس ودخول وقت صلاة الظهر. 

وبينت اللجنة أنه في حال انقضاء هذا الوقت دون أداء الصلاة، فقد اختلف الفقهاء في حكم قضائها، إلا أن الرأي المعتمد الذي أفتت به اللجنة هو جواز قضاء صلاة الضحى، وهو القول المأخوذ به عند الشافعية وبعض فقهاء الحنابلة.

واستندت اللجنة في ذلك إلى ما ورد عن أبي قتادة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الفجر في السفر حتى طلعت الشمس، فقام فتوضأ ثم صلى ركعتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الفجر، وهو ما رواه مسلم. وأكدت اللجنة أن المقصود بالركعتين في الحديث هما سنة الفجر الراتبة.

كما استشهدت بحديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر، وبيّن أن سبب ذلك انشغاله عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فقضاهما بعد العصر، كما ورد في الصحيحين.

 واستدلت أيضًا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يُصلِّ ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلِّهما، وهو ما رواه البيهقي، وذكر الإمام النووي أن إسناده جيد.

وأضافت اللجنة أن من الأدلة كذلك ما رُوي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته قيام الليل بسبب مرض أو غيره، عوّضه بصلاة اثنتي عشرة ركعة من النهار، وهو حديث رواه مسلم. ونقلت اللجنة عن الإمام النووي قوله إن العبادات المستقلة مثل صلاة العيد وصلاة الضحى يُشرع قضاؤها إذا فاتت، وأن الصحيح استحباب قضاء النوافل جميعها خروجًا من الخلاف الفقهي.

وفي ختام بيانها، شددت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف على ضرورة حرص المسلم على أداء الفرائض والنوافل في أوقاتها دون تأخير، لما في ذلك من عظيم الأجر والبركة في الدنيا والآخرة، خاصة إذا لم يوجد عذر يبيح التأخير.


 

الأزهر صلاة الضحى وقت صلاة الضحى قضاء النوافل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

مصطفى بكري

تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء

إمام عاشور

بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

نقابة المهن التمثيلية

نقابة المهن التمثيلية تقرر إيقاف مسلسل «روح OFF» نهائيًا ومنعه من العرض في رمضان 2026

عواد

غرامة 4 ملايين جنيه.. عبدالواحد يكشف تفاصيل تعدي محمد عواد على نجم الزمالك

الطفل محمد

دخل يحشي ضرسه خرج جثة .. وفاة الطفل محمد بسبب جرعة بنج زائدة بدمياط

صور السياح أثناء ممارسة يوجا الطبيعة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو أجانب مستلقون على الأرض بجنوب سيناء

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

ترشيحاتنا

كوبا

كوبا تسجل صفر درجة مئوية لأول مرة في تاريخها

أكسيد النيتروز

خبيرة أجنبية : غاز الضحك بالمحيطات يؤثر في ظاهرة الاحتباس الحراري

الذكاء الاصطناعي لاستصلاح الأراضي

الذكاء الاصطناعي يدخل على خط استصلاح الأراضي المتدهورة وإعادة تشجير المناظر الطبيعية

بالصور

للفطور أو سناك بين الوجبات .. طريقة عمل بان كيك التفاح

طريقة عمل بان كيك التفاح
طريقة عمل بان كيك التفاح
طريقة عمل بان كيك التفاح

معلومات لا تعرفها عن مرض الضمور البقعي «AMD».. خطر صامت يُهدّد الرؤية بعد الخمسين

الضمور البقعي
الضمور البقعي
الضمور البقعي

علامات وأعراض الكبد الدهني .. مرض صامت قد يتطوّر دون إنذار مُبكّر

علامات وأعراض الكبد الدهني
علامات وأعراض الكبد الدهني
علامات وأعراض الكبد الدهني

عشان رمضان .. طريقة تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة الحمراء

تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة
تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة
تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة

فيديو

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد