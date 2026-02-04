عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

كشفت الفنانة موناليزا عن أسباب غيابها الطويل عن الساحة الفنية لأكثر من 20 عامًا، مؤكدة أن قرار ابتعادها جاء نتيجة هجرتها إلى الولايات المتحدة وزواجها وإنجابها ثلاث فتيات، من أجل تكوين أسرة مستقرة.





وأوضحت، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» في برنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2، أنها لم تتعمد الاختفاء، لكنها فضّلت الحياة الأسرية التي وجدت فيها سعادتها.





وأشارت “موناليزا” إلى أنها دخلت مجال الفن بالصدفة، وحققت نجاحًا لافتًا في فيلم «همام في أمستردام»، إلا أن صعوبة الوسط الفني آنذاك جعلتها تعيش صراعًا بين الاستمرار والانسحاب، قبل أن تحسم قرارها بالابتعاد.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي: