الحموضة المُتكرّرة علامة على الإصابة بهذا المرض الخطير .. احترس

الخيار العسكري مطروح .. البيت الأبيض يُعلن موعد المفاوضات بين أمريكا وإيران
وفاة والد الفنانة علا رشدي .. والجنازة ظهر اليوم الأربعاء
ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو
نهى النبي عنها.. ما الأيام التي لا يجوز صيامها في النصف الأخير من شعبان؟
الأوراك بـ 110 .. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق
مصطفى شلبي يكشف سر احتفاله بـ «القوس والسهم» أمام الأهلي
مموّت نفسه .. شوبير: تريزيجية أفضل صفقة بالأهلي
سارة يوسف تكشف عن دورها في مسلسل «صحاب الأرض» وتجسّد معاناة فدوى الغزاوية
شوبير: الزمالك لو كسب كهرباء الإسماعيلية يتفوّق على الأهلي رغم كل مشاكله
أشرف نصار: طمعنا في الفوز على الأهلي.. والرمادي مستمر معنا ولم يتلق عروضًا للرحيل
أزمة جديدة تواجه حسام حسن قبل معسكر الفراعنة مارس المقبل
شبانة : الأهلي يفتقد لـ علي معلول.. وكان من الأفضل استمرار عمر كمال
بالصور

آية التيجي

حذّر خبراء صحة من خطورة تجاهل الحموضة المتكررة وارتجاع المريء، مؤكدين أن الاستهانة بهذه الأعراض الشائعة قد تؤدي إلى نتائج قاتلة، في ظل ارتفاع ملحوظ في حالات سرطان المريء المتقدمة داخل إنجلترا.

وبحسب تحليل أجرته منظمة Action Against Heartburn (AAH)، ارتفعت نسبة تشخيص المرض في المرحلة الرابعة، وهي المرحلة التي يكون فيها السرطان قد انتشر إلى أعضاء أخرى من نحو 25% عام 2014 إلى أكثر من 36% في عام 2022.

ويعد سرطان المريء يُعد من أكثر أنواع السرطان فتكًا، ويتم تشخيص أقل من 20% من المرضى على قيد الحياة بعد خمس سنوات من الإصابة، وتبلغ نسبة النجاة بعد 10 سنوات حوالي 12% فقط، وترتفع فرص النجاة لأكثر من 50% إذا تم اكتشاف المرض في مراحله المبكرة.

لماذا تُعد الحموضة المتكررة علامة خطيرة؟

يعاني نحو واحد من كل خمسة أشخاص من ارتجاع المريء، ويحدث الارتجاع نتيجة صعود أحماض المعدة إلى المريء، مما يسبب تهيج بطانته، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقد يزيد التهيج المزمن من خطر نمو خلايا غير طبيعية قد تتحول إلى سرطان بمرور الوقت، وغالبًا ما يتم الخلط بين الأعراض وبين عسر الهضم العادي، ما يؤخر التشخيص، ومن ابرز اعراضه :

ـ حموضة أو حرقة مستمرة في الصدر.

ـ صعوبة أو ألم عند البلع.

ـ الشعور بالغثيان أو القيء.

ـ فقدان وزن غير مبرر.

ـ عسر هضم مزمن لا

ـ يستجيب للعلاج التقليدي.

تحذير من الإفراط في أدوية الحموضة

ويستخدم نحو 10.5 مليون شخص في بريطانيا مثبطات مضخة البروتون (PPIs) مثل الأوميبرازول، وهذه الأدوية لا تسبب السرطان، لكنها قد تُخفي أعراضه المبكرة، مما يؤدي إلى تأخر التشخيص.

وينصح الخبراء بمراجعة الطبيب في حال الاعتماد المستمر على هذه الأدوية، وبدأت إنجلترا في استخدام اختبار جديد يُعرف بـ «الإسفنجة المربوطة بخيط» داخل الصيدليات.

ويهدف هذا الاختبار إلى الكشف عن مريء باريت، وهو حالة تسبق سرطان المريء، ويُعد بديلاً بسيطًا وغير جراحي للمنظار التقليدي.

عوامل تزيد خطر الإصابة بسرطان المرئ

ـ التدخين.

ـ الإفراط في شرب الكحول.

ـ السمنة والنظام الغذائي غير الصحي.

ـ التقدم في العمر.

ويؤكد الأطباء أن رفع الوعي بالأعراض، وتسريع إجراءات الإحالة والتشخيص، واستخدام تقنيات فحص مبتكرة، عوامل أساسية لإنقاذ الأرواح.

