مموّت نفسه .. شوبير: تريزيجية أفضل صفقة بالأهلي

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن أفضل لاعب بالنادي الأهلي خلال لقاء البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

وقال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية: ''تريزيجيه كان الأفضل من الأهلي في مباراة البنك الأهلي، تريزيجيه أهم لاعب وأهم صفقة للأهلي رغم الحملة اللي اتعملت عليه، بيعمل كل حاجة في الكورة ومموت نفسه على كل لعبة''.

وانتهت مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح محمود حسن "تريزيجيه" في إنقاذ الأهلي من الخسارة، بعد ما أحرز هدف التعادل في الدقيقة 80 من عمر المباراة، ليعيد المارد الأحمر إلى أجواء اللقاء بعد تقدم البنك الأهلي في الشوط الأول.

وشهدت المباراة خروج عدد من لاعبي الأهلي خلال اللقاء، حيث غادر كل من أحمد عيد وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية أرض الملعب، في إطار التغييرات الفنية التي أجراها الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب.