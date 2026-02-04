سارة يوسف تكشف عن دورها في مسلسل «صحاب الأرض» وتجسّد معاناة فدوى الغزاوية

نشرت النجمة الأردنية "سارة يوسف" البوستر الشخصي لها من مسلسل "صحاب الأرض"، وكشفت سارة عن تفاصيل دورها حيث تقوم بدور فدوى وهي امرأة غزاوية تمر بمشاكل صحية وهي على وشك الولادة، ولكن المشاكل التي تمر بها البلاد تجعل الأمر صعباً عليها.

مسلسل صحاب الأرض، من تأليف عمار صبري، فيما يتولى الإخراج بيتر ميمي، الذي نجح خلال السنوات الأخيرة في ترسيخ بصمته الخاصة من خلال أعمال أصبحت علامات في الدراما العربية، من بينها ثلاثية الاختيار والحشاشين.

ويشارك في بطولة مسلسل صحاب الأرض نخبة من أبرز النجوم العرب والعالميين، أبرزهم منة شلبي، إياد نصار، والممثل الفلسطيني كامل الباشا، الأردنية سارة يوسف، الأردني يزن عيد، والممثل الفلطسيني العالمي أدم بكري، وتارا عبود وباقة واسعة من الفنانين من مصر والأردن وفلسطين.