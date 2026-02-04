الخيار العسكري مطروح .. البيت الأبيض يُعلن موعد المفاوضات بين أمريكا وإيران

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ستعقد خلال الأسبوع الجاري رغم التغييرات التي طلبتها طهران بشأن مكان انعقادها وصيغتها.

وأوضحت ليفيت للصحفيين في البيت الأبيض: "تحدثت للتو مع المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وهذه المحادثات، حتى الآن، لا تزال مقررة"، وفقا لشبكة "سي إن إن".

وقالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حريص دائما على إعطاء الأولوية للدبلوماسية، لكن من الواضح أن الأمر يتطلب طرفين. أنت بحاجة إلى شريك راغب لتحقيق الدبلوماسية، وهذا ما يعتزم المبعوث الخاص ويتكوف استكشافه ومناقشته".

وأشارت إلى أن ترامب لا يزال يُبقي خيار الضربات العسكرية مطروحا في حال فشلت الدبلوماسية، مضيفة "لدى الرئيس، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، خيارات عديدة مطروحة فيما يتعلق بإيران".