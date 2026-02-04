مقتـ.ـل 14 شخصًا في حادث تصادم بين خفر السواحل اليوناني وقارب مُهاجرين

أفادت الشرطة اليونانية بوقوع حادث تصادم بين سفينة تابعة لخفر السواحل اليوناني وقارب يقل مهاجرين في بحر إيجة أمس الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 14 شخصًا.

ولم تُدلِ السلطات اليونانية بتفاصيل فورية عن الحادث الذي وقع قبالة جزيرة خيوس، قرب تركيا.

وصرح مسؤول في خفر السواحل لوكالة فرانس برس بأن التصادم شمل "سفينة دورية تابعة لشرطة الميناء" وقاربًا صغيرًا "سريعًا".

وأفاد خفر السواحل بنقل اثنين من أفراده إلى المستشفى، وإنقاذ 24 مهاجرًا.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن من بين المصابين سبعة أطفال وامرأة حامل.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية (ERT) بأن سفينة الدورية أطلقت إشارة تحذيرية بعد رصد قارب المهاجرين، لكنه حاول الفرار.

وأشارت الهيئة إلى أن مروحية تابعة لسلاح الجو اليوناني تشارك في عملية البحث عن ناجين.

ويسعى عدد كبير من المهاجرين لعبور البحر الأبيض المتوسط ​​سنويًا للوصول إلى أوروبا.

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نوفمبر أن أكثر من 1700 شخص لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال عام 2025 على طرق الهجرة إلى أوروبا في البحر الأبيض المتوسط ​​والمحيط الأطلسي قبالة سواحل غرب أفريقيا.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة أن نحو 33 ألف مهاجر لقوا حتفهم أو فُقدوا في البحر الأبيض المتوسط ​​منذ عام 2014.