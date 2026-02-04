قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

برلين تحسم الجدل حول موقف الحكومة الألمانية من مقاطعة مونديال 2026 بالولايات المتحدة

كأس العالم
كأس العالم
محمد سمير

حسمت الحكومة الألمانية موقفها من الجدل المثار حول إمكانية مقاطعة بطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة إقامتها في الولايات المتحدة، مؤكدة رفضها التام لأي دعوات لمقاطعة الحدث العالمي، وضرورة الفصل بين الرياضة والخلافات السياسية.

وأكدت كريستيان شيندرلاين، وزيرة الدولة للرياضة في ألمانيا، أن برلين لا تدعم فكرة المقاطعة بأي شكل، مشددة على أن هذا التوجه تم الاتفاق عليه داخل أروقة الحكومة الألمانية بشكل واضح.

وقالت شيندرلاين في تصريحات لصحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الألمانية، إن المقاطعة “خيار مرفوض تمامًا” بالنسبة للحكومة، موضحة أن العلاقات مع الولايات المتحدة تُدار وفق أسس السياسة الخارجية، ولا يجب الزج بالرياضة في هذا السياق.

وأضافت الوزيرة الألمانية أن البطولات الرياضية الكبرى، وعلى رأسها كأس العالم، ينبغي أن تبقى مساحة للتنافس الرياضي فقط، بعيدًا عن أي اعتبارات أو صراعات سياسية، مؤكدة أن التركيز الأساسي يجب أن يكون على اللعبة نفسها وما تقدمه من قيم رياضية وإنسانية.

وأشارت شيندرلاين إلى أن بطولة كأس العالم المقبلة لن تُقام في الولايات المتحدة وحدها، بل تستضيفها أيضًا كندا والمكسيك، وهو ما يمنح الحدث طابعًا دوليًا أوسع، ويقلل من حصره في إطار دولة واحدة أو سياسة بعينها.

وأوضحت أن الحكومة الألمانية على دراية كاملة بالنقاش الدائر مؤخرًا حول المقاطعة، خاصة في ظل بعض الملفات السياسية المثيرة للجدل، من بينها تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن جزيرة غرينلاند، إلى جانب العملية العسكرية التي شهدتها فنزويلا مطلع شهر يناير الماضي.

وكان أوكي جوتليش، نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم ورئيس نادي سانت باولي، قد أثار الجدل مؤخرًا بدعوته إلى فتح نقاش على الأقل حول فكرة المقاطعة، وهو ما أعاد الملف إلى الواجهة داخل الأوساط الرياضية والإعلامية في ألمانيا.

إلا أن شيندرلاين شددت على أن اتخاذ مثل هذه القرارات لا يقع ضمن اختصاص الحكومة، مؤكدة احترام برلين الكامل لاستقلالية المؤسسات الرياضية.

وأكدت وزيرة الدولة للرياضة أن القرار النهائي بشأن المشاركة أو المقاطعة يعود بالأساس إلى الاتحاد الألماني لكرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، باعتبارهما الجهتين المختصتين بتنظيم وإدارة شؤون اللعبة.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الرياضة يجب أن تحافظ على استقلاليتها، وأن تتولى بنفسها كيفية التعامل مع مثل هذه القضايا، بعيدًا عن أي ضغوط سياسية مباشرة.
 

مونديال 2026 برلين الحكومة الألمانية مقاطعة مونديال 2026 كأس العالم لكرة القدم كريستيان شيندرلاين وزيرة الدولة للرياضة في ألمانيا

