شبانة : الأهلي يفتقد لـ علي معلول.. وكان من الأفضل استمرار عمر كمال

أكد عبدالحميد شبانة، لاعب الأهلي السابق، أن مروان عثمان لاعب يمتلك إمكانيات فنية كبيرة، لكنه يتأثر بشكل واضح بالضغط الجماهيري، وهو ما ينعكس أحيانًا على مستواه داخل الملعب.



وأوضح شبانة خلال ظهوره في برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة صدى البلد، إن أحمد عيد، مستواه الحالي بعيد تمامًا عن طموحات النادي الأهلي.

وأكد شبانة أن احمد عيد لا يستحق الانضمام للفريق في هذه المرحلة، وكان من الأفضل استمرار عمر كمال داخل صفوف القلعة الحمراء، مشيرا إلى أن محمد هاني لاعب جيد وملتزم دفاعيًا، لكنه يفتقد الجرأة في الشق الهجومي

كما تحدث عن التونسي علي معلول، مؤكدا تأثر الجبهة اليسرى للأهلي برحيله مشيرًا إلى أن أرقامه وإنجازاته جعلته أحد أساطير الفريق، وكان من الأفضل استمراره.

كما انتقد المدير الفني ييس توروب، قائلا:" الأهلي لم يعاني من الإجهاد وتصريحات المدرب الدنماركي غير منطقية".