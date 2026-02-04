الدولار يُحافظ على مكاسبه بدعم البيانات الأمريكية وترشيح وورش لرئاسة بنك الفيدرالي

حافظ الدولار على مكاسبه، مدعوماً ببيانات اقتصادية إيجابية وتغيّر توقعات السياسة النقدية لمجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي، متجاوزاً المخاوف المتعلقة بإمكانية حدوث إغلاق جديد للحكومة الأمريكية.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الامريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.1% إلى 97.46 نقطة، بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 1.5% على مدى جلستين متتاليتين؛ وفق ما ذكرته صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية.

وارتفع اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.1808 دولار، فيما زاد الين الياباني بنسبة 0.1% إلى 155.43 ين للدولار.

وقفز الدولار الأسترالي بقوة عقب قيام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عامين.

واستقر الين بعد تراجعه على مدى يومين، بعدما قلل وزير المالية الياباني من أهمية تصريحات لرئيس الوزراء بشأن فوائد ضعف العملة.

وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.9% إلى 0.7007 دولار، وبنسبة 1.1% إلى 108.85 ين، مقترباً من مستوى قياسي.

كما صعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.6% إلى 0.6033 دولار، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.3693 دولار.

ويحظى الدولار بدعم إضافي في أعقاب ترشيح كيفن وورش لرئاسة مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب بيانات صناعية امريكية أظهرت عودة النشاط إلى مسار النمو.

وفي حين سيؤدي الجمود السياسي في واشنطن إلى تأجيل صدور تقرير مهم عن سوق العمل يوم الجمعة، تراجعت حدة التوترات الجيوسياسية بعد توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الهند، وإعلانها استئناف المحادثات النووية مع إيران.

وكان ترامب قد أعلن، امس الاثنين، عن اتفاق تجاري مع الهند يتضمن خفض الرسوم الجمركية على السلع الهندية مقابل توقف نيودلهي عن شراء النفط الروسي وخفض الحواجز التجارية.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، من المقرر أن تستأنف إيران والولايات المتحدة محادثاتهما النووية يوم الجمعة في تركيا، وسط تحذير من ترامب بأن "أشياء سيئة" قد تحدث إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وأعلن معهد إدارة التوريدات الأمريكي، أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية ارتفع إلى 52.6 نقطة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2022.

وفي المقابل، لن يصدر تقرير الوظائف الأميركي المرتقب لشهر يناير هذا الأسبوع بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية.

ورفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.85%، مستأنفاً دورة تشديد نقدي بعد ثلاث تخفيضات خلال العام الماضي. وقفز الدولار الأسترالي بشكل حاد مع تحذيرات البنك المركزي بشأن التضخم، ما عزز رهانات الأسواق على تنفيذ زيادة إضافية واحدة على الأقل في أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

ومن المتوقع أن يُبقي كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند إعلان قراراتهما المرتقبة يوم الخميس المقبل.