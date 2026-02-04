قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علاء ميهوب يفتح النار على «كامويش»: ما قدّمه مُخيّب للآمال
«خمسة وعشرين».. أغنية جديدة لــ«لِلّا فضة» تحمل حنين الماضي وبدايات مختلفة | فيديو
رد فعل غير مُتوقع من «تورب» بشأن تأثر الفريق بغياب إمام عاشور
وزارة النقل تستعرض أحدث أعمال المحطة متعددة الأغراض «سفاجا 2» بميناء سفاجا| صور
حكم صيام النصف الثاني من شهر شعبان.. الأزهر يوضح رأي الشرع
نقل المُحادثات «الأمريكية - الإيرانية» من تركيا إلى سلطنة عمان
خبير سياسي: حكومة الشرع وقسد لا يمتلكان توافقًا كاملًا رغم الحديث عن تشكيل ألوية وعمليات دمج|فيديو
أحمد سعد يتحدّث عن بدايات ابنته: حفظ واستيعاب «أشرقت» في عمر مُبكر أدهشني | فيديو
حسن مصطفى ينتقد اختيارات «توروب»: رحيل عمر كمال خطأ .. والأهلي بلا هوية فنية
عماد الدين حسين: إسرائيل تواصل وضع العراقيل أمام تنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار
«شبانة»: جون إدوارد لم يتنازل عن نسبته من صفقات الزمالك
عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«خمسة وعشرين».. أغنية جديدة لــ«لِلّا فضة» تحمل حنين الماضي وبدايات مختلفة | فيديو

الرابر للِاّ فضة
الرابر للِاّ فضة

طرحت اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾّﺔ اﻹﯾﻄﺎﻟﯿّﺔ لِلاّ ﻓﻀﺔ أجدد أغنياتها المنفردةطرحت الفنانة المصرية الإيطالية لِلّا فضة أحدث أغنياتها المنفردة «خمسة وعشرين» على شكل فيديو كليب مصوّر، عبر مختلف المنصات الموسيقية الرقمية

أغنية «خمسة وعشرين» تمزج عناصر موسيقى الـLo-Fi مع الراب التجريبي المُؤدّى باللهجة المصرية، وهي من كلمات لِلّا فضة، وتوزيع موسيقي آدم لينوكس (Adam Lenox)، وصادق مسراوة (Sadek Massaraweh)، وتيلمان رويتز (Tilman Ruetz)، مع ميكس وماسترينغ نادر سليمان (Nader Soliman)، وتعكس مشاعر الحنين والتأمل.

وعن أغنية «خمسة وعشرين»، قالت لِلّا فضة: «هذه الأغنية دعوة للتحرّر من القيود التي تفرضها آراء الآخرين، وقلب المعادلات مع الإبقاء على الذكريات الجميلة والحنين إلى الماضي»، مضيفة: «تُجسّد كلمات الأغنية رسالة شكر وامتنان للحياة، ووعدًا باستثمار المرحلة القادمة بإيجابية، والاستفادة منها والاستمتاع بصدق بكل لحظاتها».

كليب أغنية «25» من إخراج لامبا (Lamba)، وقد تم تصويره في مصر، وتحديدًا في مدينة الإسكندرية، التي لم تكن جزءًا من طفولة لِلّا فضة، لكنها، وفور زيارتها، شكّلت مساحة خاصة في قلبها تُشبه الإحساس بالهروب والبحث عن بداية جديدة ومختلفة.


 

الرابر للِاّ فضة اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

مصطفى بكري

تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء

نقابة المهن التمثيلية

نقابة المهن التمثيلية تقرر إيقاف مسلسل «روح OFF» نهائيًا ومنعه من العرض في رمضان 2026

إمام عاشور

بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

عواد

غرامة 4 ملايين جنيه.. عبدالواحد يكشف تفاصيل تعدي محمد عواد على نجم الزمالك

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيحة الترم الأول للشهادة الإعدادية بالقليوبية

الطفل محمد

دخل يحشي ضرسه خرج جثة .. وفاة الطفل محمد بسبب جرعة بنج زائدة بدمياط

محمود حجازي

إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة

ترشيحاتنا

ارشيفيه

من بينهم طفل ..إصابة 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وتوك توك بالدقهلية

المتهم

عايزها تعيش معاه .. القبض على مزارع هدم منزل ابنته بلودر فى سوهاج

متهم

مصرع طفل على يد والده بالخصوص

بالصور

علامات وأعراض الكبد الدهني .. مرض صامت قد يتطوّر دون إنذار مُبكّر

علامات وأعراض الكبد الدهني
علامات وأعراض الكبد الدهني
علامات وأعراض الكبد الدهني

عشان رمضان .. طريقة تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة الحمراء

تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة
تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة
تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة

الحموضة المُتكرّرة علامة على الإصابة بهذا المرض الخطير .. احترس

تحذير من الحموضة قد تكون علامة على الإصابة بسرطان المريء
تحذير من الحموضة قد تكون علامة على الإصابة بسرطان المريء
تحذير من الحموضة قد تكون علامة على الإصابة بسرطان المريء

خبراء يكشفون أهميتها.. الحقيقة الكاملة عن فوائد «أوميجا 3»

لماذا يُعتبر زيت السمك مفيدًا؟
لماذا يُعتبر زيت السمك مفيدًا؟
لماذا يُعتبر زيت السمك مفيدًا؟

فيديو

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد