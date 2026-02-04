«خمسة وعشرين».. أغنية جديدة لــ«لِلّا فضة» تحمل حنين الماضي وبدايات مختلفة | فيديو

طرحت اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾّﺔ اﻹﯾﻄﺎﻟﯿّﺔ لِلاّ ﻓﻀﺔ أجدد أغنياتها المنفردةطرحت الفنانة المصرية الإيطالية لِلّا فضة أحدث أغنياتها المنفردة «خمسة وعشرين» على شكل فيديو كليب مصوّر، عبر مختلف المنصات الموسيقية الرقمية

أغنية «خمسة وعشرين» تمزج عناصر موسيقى الـLo-Fi مع الراب التجريبي المُؤدّى باللهجة المصرية، وهي من كلمات لِلّا فضة، وتوزيع موسيقي آدم لينوكس (Adam Lenox)، وصادق مسراوة (Sadek Massaraweh)، وتيلمان رويتز (Tilman Ruetz)، مع ميكس وماسترينغ نادر سليمان (Nader Soliman)، وتعكس مشاعر الحنين والتأمل.

وعن أغنية «خمسة وعشرين»، قالت لِلّا فضة: «هذه الأغنية دعوة للتحرّر من القيود التي تفرضها آراء الآخرين، وقلب المعادلات مع الإبقاء على الذكريات الجميلة والحنين إلى الماضي»، مضيفة: «تُجسّد كلمات الأغنية رسالة شكر وامتنان للحياة، ووعدًا باستثمار المرحلة القادمة بإيجابية، والاستفادة منها والاستمتاع بصدق بكل لحظاتها».

كليب أغنية «25» من إخراج لامبا (Lamba)، وقد تم تصويره في مصر، وتحديدًا في مدينة الإسكندرية، التي لم تكن جزءًا من طفولة لِلّا فضة، لكنها، وفور زيارتها، شكّلت مساحة خاصة في قلبها تُشبه الإحساس بالهروب والبحث عن بداية جديدة ومختلفة.



