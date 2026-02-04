قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تقضى الأيام البيض لمن فاته صيامها.. عويضة عثمان يجيب
«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا
الأرصاد الجوية تحذّر من شبورة ضبابية على الطرق وانخفاض الحرارة
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-2-2026 .. والقنوات الناقلة
آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية غداً ..وتسليمها للمدارس الأحد
تعرّف علي صلاحيات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بعد موافقة «الشيوخ»
محلل سياسي: فتح معبر رفح بارقة أمل وبداية لمرحلة جديدة
باحث سياسي: تعيين مُتحدثة مسلمة باسم جيش الاحتلال «توظيف سياسي مقصود»
اليوم.. استكمال مُحاكمة الفنانة بدرية طلبة بتهمة الإساءة للشعب المصري
أحمد أبومسلم: لاعبو الزمالك «بلا ضغوط».. ومباراة كهرباء الإسماعيلية «صعبة»
أحمد أبومسلم: الأهلي بلا هوية مع «توروب».. والتدوير في حراسة المرمى «خطأ فادح»
الحوثيون يستعدون لمهاجمة السفن الأمريكية إذا بدأت واشنطن ضرب إيران
توك شو

دينا أبوالخير: نور الإسلام أرسى مبدأ التكامل بين الرجل والمرأة في المجتمع | فيديو

دينا ابو الخير
دينا ابو الخير

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير أن الإسلام جاء لنصرة الضعفاء، مشيرةً إلى أن المرأة واليتيم من أوائل الفئات التي كرمها الدين، موضحةً أن وضع المرأة قبل الإسلام كان صعبًا للغاية في مختلف الحضارات السابقة، بما في ذلك الحضارات اليونانية والهندية والفارسية، حيث كانت تُعامَل بمهانة واضحة.

وقالت، خلال تقديم برنامجها «وللنساء نصيب» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن نور الإسلام أرسى مبدأ التكامل بين الرجل والمرأة، وجعل المرأة «شقيقة للرجل» في المجتمع، مع منحها حقوقًا كثيرة لم تكن متاحة لها في السابق، مؤكدةً أن الإسلام لم ينظر إلى المرأة كسلعة أو مجرد شكل، بل ككيان مكمل للرجل في بناء المجتمع.

وأشارت إلى أن بعض العادات والثقافات المتوارثة حاولت حصر دور المرأة في أطر محدودة، لافتةً إلى ضرورة تصحيح الفكر السائد واستبداله بفكر سليم يعتمد على التعاليم القرآنية والسنة النبوية، مستشهدةً بمواقف أمهات المؤمنين والصحابيات اللاتي تولين مناصب مهمة في زمن النبي ﷺ، مثل السيدة عائشة رضي الله عنها، التي كان كبار الصحابة يرجعون إليها في الأمور الفقهية.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

