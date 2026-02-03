6 زوارق إيرانية مسلحة تقترب من ناقلة نفط أمريكية بمضيق هرمز

أفادت وكالة رويترز، أن 6 زوارق إيرانية مسلحة اقتربت من ناقلة نفط أمريكية بمضيق هرمز وأمرتها بالتوقف، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقالت رويترز:" السفينة التي تم الاقتراب منها عند مضيق هرمز هي الناقلة ستينا إمبيراتيف التي ترفع علم الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، أفاد مسؤولان إسرائيليان بأن المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، يعتزم عقد مباحثات مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين، لبحث تطورات الملف الإيراني.

وأوضح المسؤولان بحسب شبكة “سي إن إن” أن المناقشات ستشهد مشاركة رئيس جهاز الموساد ديفيد بارنيع، ورئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الفريق أول إيال زامير، في إطار تنسيق المواقف بين الجانبين بشأن التعامل مع طهران.