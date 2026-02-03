شعبة الذهب: الذهب لم يسترد عافيته ولكنه في مرحلة ثبات

أكد المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الذهب يعيش مرحلة ثبات ويمكن أن تكون قاعدة، مضيفا أن الذهب لم يسترد عافيته ولكنه في مرحلة ثبات.

واضاف المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ، مقدم برنامج علي مسئوليتي ، المذاع عبر قناة صدى البلد ، مساء اليوم الثلاثاء ، أن الذهب إذا كسر مرحلة الخمس آلاف دولار للأوقية يمكن أن يأخذ منحى تصاعدي خلال الفترة المقبلة، متابعا أن أسعار الذهب تشهد ارتفاع نسبي حاليا في مصر.

وتابع المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المؤسسات العالميه والبنوك المركزيه تشتري الذهب وتخزنه.