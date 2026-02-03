التموين تكشف حقيقة تصريحات الوزير عن السودانيين المقيمين بمصر

أكد المركز الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن ما تم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات منسوبة إلى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الأشقاء السودانيين المقيمين في مصر، ادعاء كاذب وافتراء لا يستند إلى أي تصريحات أو وقائع رسمية.

ويشدد المركز الإعلامي على أن الوزير لم يدلِ بأي تصريحات نهائيًا في هذا الشأن، وأن ما جرى تداوله مختلق تمامًا ولا أساس له من الصحة.

وتجدر الإشارة إلى أن الصورة المتداولة والحديث المصاحب لها يشيران إلى عرضٍ قدمه الوزير أمام مجلس النواب، ونؤكد أن هذا العرض جاء بتاريخ ( ٢١ اكتوبر ٢٠٢٤ )، ولم يتطرق من قريب أو بعيد إلى الموضوع المشار إليه، كما لم تتضمنه مضبطة المجلس على الإطلاق.

وفي هذا السياق، يؤكد المركز الإعلامي أن الوزير ووزارة التموين والتجارة الداخلية يكنّان كل التقدير والاحترام للأشقاء السودانيين المتواجدين على أرض مصر، في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.

ويهيب المركز الإعلامي بجميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية باعتبارها المصدر الموثوق للمعلومات.