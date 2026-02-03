قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برشلونة يتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب «ألباسيتي»
غياب أحمد عيد عن مُواجهة الأهلي والإسماعيلي .. لهذا السبب
أريده أن يُنهي الحرب.. «ترامب»: بوتين أوفى بوعده بوقف الهجمات مؤقتًا ضد أوكرانيا
«مش مشكلة لاعبين» .. حسن المستكاوي ينتقد أداء الأهلي أمام البنك | ماذا قال؟
تعرّف على نتائج الجولة السادسة بدوري السوبر لكرة السلة سيدات
تخطيط دولي بأيدي محلية .. مصطفى بكري يُعلّق على اغتيـ.ـال سيف الإسلام القذافي
«ناسا» تُؤجّل أول رحلة مأهولة للقمر بسبب انخفاض درجات الحرارة
مُحلل رياضي: محمد صلاح «كنز» آرني سلوت في خططته مع ليفربول
لو نازل .. حالة الطقس في مصر اليوم
آرسنال يتأهل لنهائي كأس رابطة الدوري الإنجليزي على حساب تشيلسي
ترامب : نتفاوض مع إيران الآن
لأول مرة في مصر | جلد طبيعي لعلاج حالات الحروق .. تفاصيل مهمة
الأوقاف: تخصيص 9719 مسجداً للتهجد و4812 للاعتكاف في رمضان 2026

أعلن الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف ، عن تفاصيل الخطة الدعوية والخدمية لشهر رمضان المبارك، مؤكداً أن الوزارة ترفع شعار "المناعة الفكرية" وتجديد الخطاب الديني عبر استقطاب أنبغ العقول ومواكبة الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وكشف اسامة رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الملتقى الفكري لهذا العام سيشهد نقلة نوعية؛ فبجانب شكله التقليدي في مساجد الجمهورية، سيتم تقديمه في مسجد سيدنا الحسين بالقاهرة بنظام "البودكاست"، حيث سيستضيف عقولاً نيرة من مختلف التخصصات العلمية والفكرية، في خطوة تهدف إلى عصرنة الخطاب الديني والوصول لشرائح أوسع من الشباب.

وأوضح اسامة رسلان، بشان تنظيم الشعائر بالمساجد، مشددًا على أن صلاة التراويح ستكون متاحة في كافة التجمعات السكانية على مستوى الجمهورية، وصلاة التهجد تم تخصيص 9719 مسجداً لإقامة شعائر التهجد، بينما الاعتكاف حددت الوزارة 4812 مسجداً لاستقبال المعتكفين خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل، موزعة جغرافياً لتغطية كافة المحافظات.

وأشار اسامة رسلان إلى أن "مائدة الرحمن" تمثل علامة مصرية مضيئة ممتدة عبر القرون، لافتاً إلى أن الوزارة ترعى هذا العام 269 مائدة رحمن ملحقة بالمساجد الكبرى، لتعزيز روح التكافل الاجتماعي، معلنًا عن نشاط مخصص للأطفال يتضمن دروساً وحوارات مفتوحة يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع بعد صلاة العصر، وذلك في عدد كبير من المساجد لغرس القيم الدينية السمحة في نفوس النشء.

وأكد أسامة رسلان، أن الملتقى الفكري يمثل "سنة مصرية" ممتدة منذ عقود، وأن الوزارة تسعى جاهدة لتطويرها بما يخدم المجتمع ويحقق الأمن الفكري.

