أخبار البلد

لو نازل .. حالة الطقس في مصر اليوم

الطقس ودرجات الحرارة
محمد غالي

تشهد حالة الطقس في مصر اليوم أجواء مائلة للدفء خلال النهار وشديدة البرودة في الليل مع رياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري مما قد يؤثر على الأنشطة اليومية والحركة العامة في مختلف المناطق.

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس على السواحل

أما السواحل الشمالية فتكون الأجواء مائلة للدفء نهارا وشديدة البرودة ليلا مع نشاط للرياح قد يثير الرمال والأتربة مما يتطلب الانتباه أثناء التنقل.


حالة الطقس في سيناء

في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يسود طقس مائل للدفء نهارا وشديد البرودة ليلا مع رياح معتدلة مما قد يؤثر على الأنشطة الخارجية.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس دافئ نهارا وشديد البرودة ليلا مع رياح معتدلة مما قد يؤثر على الحركة اليومية.

حالة الطقس في مصر

درجات الحرارة اليوم

القاهرة: العظمى 21 درجة، الصغرى 12 درجة
الإسكندرية: العظمى 21 درجة، الصغرى 10 درجات
دمنهور: العظمى 20 درجة، الصغرى 11 درجة
سيوة: العظمى 19 درجة، الصغرى 7 درجات
أسوان: العظمى 27 درجة، الصغرى 11 درجة
قنا: العظمى 25 درجة، الصغرى 11 درجة
الأقصر: العظمى 26 درجة، الصغرى 11 درجة
سوهاج: العظمى 24 درجة، الصغرى 9 درجات
مرسى مطروح: العظمى 22 درجة، الصغرى 10 درجات
العاصمة الجديدة: العظمى 22 درجة، الصغرى 10 درجات
العلمين الجديدة: العظمى 20 درجة، الصغرى 9 درجات


حالة البحرين
البحر المتوسط: معتدل، وارتفاع الأمواج من 1.25 إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية
البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية


الأعاصير المتوسطية
تعد الأعاصير المتوسطية ظاهرة جوية شبيهة بالأعاصير المدارية أو الاستوائية تظهر فوق منطقة البحر الأبيض المتوسط وفي بعض الحالات النادرة تصل قوة العاصفة إلى قوة إعصار من الدرجة الأولى إلا أن الخطر الأكبر لا يتمثل في شدة الرياح بل في الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة.

وجرى التعرف على الأعاصير المتوسطية وتحديدها في حوض البحر المتوسط خلال ثمانينات القرن العشرين بالاستعانة بصور الأقمار الصناعية التي أظهرت ضغوطا جوية منخفضة شبيهة بالاستوائية مما تسبب في تشكل عين إعصارية في مركزها.

حالة الطقس في مصر

وبناء على ذلك تبين أن هذه الظاهرة الجوية ليست نادرة بشكل خاص بل تكررت خلال السنوات الماضية.

وكانت الولايات المتحدة شهدت اضطرابات واسعة بسبب عاصفة شتوية قوية تسببت في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 230 ألف عميل ودفعت شركات الطيران لإلغاء أكثر من 4,000 رحلة وسط توقعات بتأثيرات أوسع على المناطق الشرقية للبلاد مع تساقط كثيف للثلوج والمطر المتجمد.

ووصف خبراء الطقس العاصفة بأنها تاريخية حيث ستشمل الثلوج والأمطار المتجمدة وانخفاض درجات الحرارة إلى مستويات خطيرة في ثلثي الولايات الأمريكية بحلول مساء الأحد الماضي وتستمر لباقي أيام الأسبوع.

