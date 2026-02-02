أمطار ورياح في عدة مناطق.. طقس اليوم الإثنين 2 فبراير ودرجات الحرارة

يبحث المواطنون عن درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم، والتي توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الإثنين 2 فبراير 2026، انخفاض درجات الحرارة في الصباح الباكر، مع دفء نهارا على معظم أنحاء البلاد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وبرد ليلا.

نشاط الرياح والأتربة

من المتوقع نشاط رياح على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، قد تثير الرمال والأتربة وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في المناطق المكشوفة. كما يتوقع وجود أتربة عالقة على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

فرص الأمطار

فرص ضعيفة لهطول أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة على المدن والعواصم

القاهرة الكبرى:

القاهرة: الصغرى 14 والعظمى 24

العاصمة الإدارية الجديدة: الصغرى 12 والعظمى 25

6 أكتوبر: الصغرى 11 والعظمى 24

بنها: الصغرى 13 والعظمى 23

الوجه البحري والدلتا:

دمنهور: الصغرى 12 والعظمى 23

وادي النطرون: الصغرى 12 والعظمى 25

كفر الشيخ: الصغرى 13 والعظمى 23

المنصورة: الصغرى 13 والعظمى 24

الزقازيق: الصغرى 14 والعظمى 25

شبين الكوم: الصغرى 13 والعظمى 24

طنطا: الصغرى 13 والعظمى 23

مدن السواحل الشمالية:

دمياط: الصغرى 14 والعظمى 23

بورسعيد: الصغرى 15 والعظمى 24

الإسكندرية: الصغرى 12 والعظمى 22

العلمين: الصغرى 11 والعظمى 20

مطروح: الصغرى 11 والعظمى 20

السلوم: الصغرى 12 والعظمى 21

سيوة: الصغرى 10 والعظمى 22

مدن القناة وشمال سيناء:

الإسماعيلية: الصغرى 13 والعظمى 25

السويس: الصغرى 13 والعظمى 24

العريش: الصغرى 11 والعظمى 25

رفح: الصغرى 10 والعظمى 24

جنوب سيناء:

رأس سدر: الصغرى 12 والعظمى 26

نخل: الصغرى 10 والعظمى 25

سانت كاترين: الصغرى 6 والعظمى 19

الطور: الصغرى 13 والعظمى 27

طابا: الصغرى 10 والعظمى 26

شرم الشيخ: الصغرى 15 والعظمى 26

مدن البحر الأحمر:

الغردقة: الصغرى 14 والعظمى 27

مرسى علم: الصغرى 15 والعظمى 27

شلاتين: الصغرى 16 والعظمى 28

حلايب: الصغرى 18 والعظمى 26

أبو رماد: الصغرى 16 والعظمى 27

رأس حدربة: الصغرى 18 والعظمى 25

شمال الصعيد:

الفيوم: الصغرى 11 والعظمى 25

بني سويف: الصغرى 11 والعظمى 25

المنيا: الصغرى 9 والعظمى 26

جنوب الصعيد:

أسيوط: الصغرى 10 والعظمى 27

سوهاج: الصغرى 12 والعظمى 28

قنا: الصغرى 12 والعظمى 29

الأقصر: الصغرى 11 والعظمى 31

أسوان: الصغرى 13 والعظمى 31

الوادي الجديد: الصغرى 8 والعظمى 29

أبو سمبل: الصغرى 10 والعظمى 29