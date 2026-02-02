قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تفتح حديقة الحيوان أبوابها في عيد الفطر 2026؟.. الحقيقة الكاملة
مكتب الرئيس الإيراني ينشر أسماء ضحايا الاحتجاجات لأول مرة
حـ ـريق هائل بشونة قش الأرز بقرية بشبيش بالمحلة.. صور
خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ
بعد تداول أنباء حجبها في مصر.. كل ما تود معرفته عن لعبة روبلكس
أمطار ورياح في عدة مناطق.. طقس اليوم الإثنين 2 فبراير ودرجات الحرارة
انهيار وبكاء.. كواليس جديدة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي
عمرو أديب: ترامب يقابل مشاكل ضخمة بسبب فضـ.ائح وفيديوهات إبستين
مسؤولون وخبراء بمؤتمر الأزهر للمرأة يطالبون بسياسات تشريعية ومصرفية لتعزيز الشمول المالي
أمير هشام يشيد بـ معتمد جمال بعد فوز الزمالك على المصري بالكونفدرالية
6 جنيهات زيادة.. أسعار السجائر الجديدة 2026
بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في بورسعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمطار ورياح في عدة مناطق.. طقس اليوم الإثنين 2 فبراير ودرجات الحرارة

طقس اليوم الإثنين 2 فبراير ودرجات الحرارة
طقس اليوم الإثنين 2 فبراير ودرجات الحرارة
محمد غالي

يبحث المواطنون عن درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم، والتي توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الإثنين 2 فبراير 2026، انخفاض درجات الحرارة في الصباح الباكر، مع دفء نهارا على معظم أنحاء البلاد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وبرد ليلا.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

نشاط الرياح والأتربة
من المتوقع نشاط رياح على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، قد تثير الرمال والأتربة وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في المناطق المكشوفة. كما يتوقع وجود أتربة عالقة على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

فرص الأمطار
فرص ضعيفة لهطول أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

درجات الحرارة المتوقعة على المدن والعواصم

القاهرة الكبرى:

القاهرة: الصغرى 14 والعظمى 24
العاصمة الإدارية الجديدة: الصغرى 12 والعظمى 25
6 أكتوبر: الصغرى 11 والعظمى 24
بنها: الصغرى 13 والعظمى 23

الوجه البحري والدلتا:

دمنهور: الصغرى 12 والعظمى 23
وادي النطرون: الصغرى 12 والعظمى 25
كفر الشيخ: الصغرى 13 والعظمى 23
المنصورة: الصغرى 13 والعظمى 24
الزقازيق: الصغرى 14 والعظمى 25
شبين الكوم: الصغرى 13 والعظمى 24
طنطا: الصغرى 13 والعظمى 23

مدن السواحل الشمالية:

دمياط: الصغرى 14 والعظمى 23
بورسعيد: الصغرى 15 والعظمى 24
الإسكندرية: الصغرى 12 والعظمى 22
العلمين: الصغرى 11 والعظمى 20
مطروح: الصغرى 11 والعظمى 20
السلوم: الصغرى 12 والعظمى 21
سيوة: الصغرى 10 والعظمى 22

مدن القناة وشمال سيناء:

الإسماعيلية: الصغرى 13 والعظمى 25
السويس: الصغرى 13 والعظمى 24
العريش: الصغرى 11 والعظمى 25
رفح: الصغرى 10 والعظمى 24

جنوب سيناء:

رأس سدر: الصغرى 12 والعظمى 26
نخل: الصغرى 10 والعظمى 25
سانت كاترين: الصغرى 6 والعظمى 19
الطور: الصغرى 13 والعظمى 27
طابا: الصغرى 10 والعظمى 26
شرم الشيخ: الصغرى 15 والعظمى 26

مدن البحر الأحمر:

الغردقة: الصغرى 14 والعظمى 27
مرسى علم: الصغرى 15 والعظمى 27
شلاتين: الصغرى 16 والعظمى 28
حلايب: الصغرى 18 والعظمى 26
أبو رماد: الصغرى 16 والعظمى 27
رأس حدربة: الصغرى 18 والعظمى 25

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

شمال الصعيد:

الفيوم: الصغرى 11 والعظمى 25
بني سويف: الصغرى 11 والعظمى 25
المنيا: الصغرى 9 والعظمى 26

جنوب الصعيد:

أسيوط: الصغرى 10 والعظمى 27
سوهاج: الصغرى 12 والعظمى 28
قنا: الصغرى 12 والعظمى 29
الأقصر: الصغرى 11 والعظمى 31
أسوان: الصغرى 13 والعظمى 31
الوادي الجديد: الصغرى 8 والعظمى 29
أبو سمبل: الصغرى 10 والعظمى 29

درجات الحرارة المتوقعة درجات الحرارة درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

البلوجر احمد مصطفى

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

صورة أرشيفية

هل انتهى فصل الشتاء؟! الأرصاد الجوية توضح وتحذر المواطنين

الغندور

الإعلام والجماهير تعاملوا بشكل مختلف مع رحيل ديانج وزيزو

ترشيحاتنا

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

بالصور

بتعمل عظمة.. إشادات واسعة بأداء دينا الشربيني في إعلان مسلسل اتنين غيرنا

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

لـ رمضان ..5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات
لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات
لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لعشاء لذيذ..طريقة كرات دجاج بالمشروم الكريمي

كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية من مسلسل "النص الثانى"

أحمد أمين
أحمد أمين
أحمد أمين

فيديو

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق: متصالحة مع سني الحقيقي وقررت العزلة بعد ما اتأذيت .. فيديو

مسلم

قلبي اللي مابيهداش.. مسلم يطرح الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد