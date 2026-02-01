قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خريطة أسعار الحديد في السوق المصرية خلال فبراير 2026.. من 34,500 إلى 37,200 جنيه للطن
وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر لكرة اليد بعد التتويج ببطولة أفريقيا
بعد تخطي الجرام الـ8000 جنيه..أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026
1000 مصحف بدل السجائر.. فرح مختلف يضيء السبايكة بطما في سوهاج.. ماذا فعل العريس؟
كرسي أنهى حياتها.. خلافات أسرية تقـ.ـتل ربة منزل على يد زوجها بجهينة في سوهاج
موعد مباراة الزمالك ضد المصري في الكونفدرالية
في بيان رسمي.. ترومسو يوضح تفاصيل انتقال كامويش إلى الأهلي
إعلامي: أحد أفراد جهاز المنتخب الوطني هدد إمام عاشور بعدم التواجد في كأس العالم
القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ
مجلس الشيوخ يكشف كواليس خطورة روبلوكس على الأطفال
الإدارة ترحب برحيله.. اجتماع مرتقب مع محمد عواد لحسم موقفه
مدرب شبيبة القبائل قبل مواجهة الأهلي: محبط من أداء فريقي
توك شو

موجة دافئة تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

تشهد البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، لتسود أجواء دافئة أقرب إلى فصل الربيع، رغم استمرار فصل الشتاء فلكيا، وذلك بالتزامن مع تأثر مصر بكتل هوائية صحراوية وامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

مرتفع جوي يضاعف سطوع الشمس

وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن امتداد المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، ما يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية بنحو 6 إلى 7 درجات.

حالة الطقس

القاهرة 27 والصعيد يقترب من 30 درجة

وأوضحت منار غانم، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل نحو 27 درجة مئوية، فيما تصل إلى 29 درجة مئوية على محافظات الصعيد.

طقس معتدل ليلًا رغم الدفء نهارًا

حالة الطقس اليوم

وأشارت إلى أن الأجواء ليلًا تميل للاعتدال، متأثرة بارتفاع قيم درجات الحرارة، حيث تسجل الصغرى نحو 15 درجة مئوية على أغلب الأنحاء.

رياح محملة بالأتربة وتحذيرات للمواطنين

ونبهت إلى وجود نشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال على عدد من المناطق، مؤكدة استمرار هذه الأجواء حتى يوم الغد، ما يستدعي الحذر خاصة لمرضى الحساسية والجهاز التنفسي.

الطقس اليوم

انخفاض مؤقت ثم عودة الارتفاع

وأضافت أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا طفيفًا بداية من الغد دون تراجع حاد، على أن تعاود الارتفاع مرة أخرى مع نهاية الأسبوع.

الارتفاع مؤقت والشتاء مستمر

واختتمت منار غانم، تصريحاتها بالتأكيد على أن البلاد ما زالت في فصل الشتاء، وأن الارتفاع الحالي في درجات الحرارة مؤقت، مطالبة المواطنين بعدم الانخداع بالأجواء الدافئة وتخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه.

فصل الشتاء الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة

