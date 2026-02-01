موجة دافئة تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

تشهد البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، لتسود أجواء دافئة أقرب إلى فصل الربيع، رغم استمرار فصل الشتاء فلكيا، وذلك بالتزامن مع تأثر مصر بكتل هوائية صحراوية وامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

مرتفع جوي يضاعف سطوع الشمس

وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن امتداد المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، ما يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية بنحو 6 إلى 7 درجات.

القاهرة 27 والصعيد يقترب من 30 درجة

وأوضحت منار غانم، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل نحو 27 درجة مئوية، فيما تصل إلى 29 درجة مئوية على محافظات الصعيد.

طقس معتدل ليلًا رغم الدفء نهارًا

وأشارت إلى أن الأجواء ليلًا تميل للاعتدال، متأثرة بارتفاع قيم درجات الحرارة، حيث تسجل الصغرى نحو 15 درجة مئوية على أغلب الأنحاء.

رياح محملة بالأتربة وتحذيرات للمواطنين

ونبهت إلى وجود نشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال على عدد من المناطق، مؤكدة استمرار هذه الأجواء حتى يوم الغد، ما يستدعي الحذر خاصة لمرضى الحساسية والجهاز التنفسي.

انخفاض مؤقت ثم عودة الارتفاع

وأضافت أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا طفيفًا بداية من الغد دون تراجع حاد، على أن تعاود الارتفاع مرة أخرى مع نهاية الأسبوع.

الارتفاع مؤقت والشتاء مستمر

واختتمت منار غانم، تصريحاتها بالتأكيد على أن البلاد ما زالت في فصل الشتاء، وأن الارتفاع الحالي في درجات الحرارة مؤقت، مطالبة المواطنين بعدم الانخداع بالأجواء الدافئة وتخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه.