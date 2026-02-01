حالة الطقس في مصر..نشاط رياح وأتربة وأمطار خفيفة ودرجات الحرارة مستقرة

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم، الأحد، يشهد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وسط وجود أجواء دافئة نهاراً، بينما تظل الاجواء باردة خلال ساعات الليل.

حالة الطقس اليوم

بحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس اليوم، يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية خاصةً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

ويظل هناك فرص أمطار خفيفة، خلال الطقس اليوم، على مناطق من السلوم ومطروح (مساء) ومناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء قد تمتد بنسبة ضعيفة (20٪ تقريباً) إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم

وبحسب بيان الأرصاد، تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى، خلال الطقس اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 26 – 16 درجة مئوية

السواحل الشمالية: 26 – 14 درجة

شمال الصعيد: 28 – 12 درجة

جنوب الصعيد: 30 – 13 درجة

كما توقعت الهيئة نشاطًا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد، وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، ما قد يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية خاصة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

رياح محملة بالاتربة وأمطار خفيفة

وأشارت التوقعات إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة مساءً على مناطق من السلوم ومطروح، تمتد بنسبة ضعيفة جدًا تقدر بنحو 20% تقريبًا إلى مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء، وقد تصل إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هذه التوقعات تصدر بناءً على أحدث نماذج التنبؤ وخرائط الطقس، مع متابعة مستمرة للحالة الجوية وتحديثها في حال حدوث أي تغيرات، داعية المواطنين إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار المحتملة للظواهر الجوية المتوقعة.