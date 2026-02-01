قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالة الطقس في مصر..نشاط رياح وأتربة وأمطار خفيفة ودرجات الحرارة مستقرة
شيخ الأزهر: هيئة كبار العلماء ترفض حرمان المرأة من الميراث أو المساواة مع الرجل
19 أبريل.. استئناف شاكر محظور على حكم حبسه عامين بتهمة نشر فيديوهات خادشة
الإمام الأكبر: مؤتمر الأزهر لتعزيز حقوق المرأة يسبح ضد أمواج تريد تدمير الأسرة الشرقية
شيخ الأزهر: الأسر البسيطة تعاني من الاستدانة لتوفير المهور رغم تيسير النبي ﷺ
شيخ الأزهر: يجب تعويض الزوجة عن مساهمتها بثروة زوجها في حالة الطلاق أو الوفاة
شيخ الأزهر يحيي صمود المرأة الفلسطينية: بطلة وشجاعة هزمت إرادة جيوش عاتية
مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026
مدبولي: الرئيس السيسي لديه اقتناع راسخ بأن تمكين المرأة ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة
شيخ الأزهر يدعو إلى يسر المهور وتيسير الزواج وعودته لصورته البسيطة التي حث عليها الإسلام
الصادرات غير البترولية تصل 48.5 مليار دولار بزيادة 17%.. والعجز التجاري يتراجع 9%.. تفاصيل
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي إلى 64 قتيلا.. والسلطات تواصل البحث عن 16 مفقودًا
أخبار البلد

حالة الطقس في مصر..نشاط رياح وأتربة وأمطار خفيفة ودرجات الحرارة مستقرة

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر
نورهان خفاجي

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم، الأحد، يشهد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وسط وجود أجواء دافئة نهاراً، بينما تظل الاجواء باردة خلال ساعات الليل.

حالة الطقس اليوم

بحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس اليوم، يشهد نشاط رياح  على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية خاصةً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

ويظل هناك فرص أمطار خفيفة، خلال الطقس اليوم، على مناطق من السلوم ومطروح (مساء) ومناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء قد تمتد بنسبة ضعيفة (20٪ تقريباً) إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم

وبحسب بيان الأرصاد، تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى، خلال الطقس اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 26 – 16 درجة مئوية

السواحل الشمالية: 26 – 14 درجة

شمال الصعيد: 28 – 12 درجة

جنوب الصعيد: 30 – 13 درجة

كما توقعت الهيئة نشاطًا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد، وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، ما قد يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية خاصة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

رياح محملة بالاتربة وأمطار خفيفة

وأشارت التوقعات إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة مساءً على مناطق من السلوم ومطروح، تمتد بنسبة ضعيفة جدًا تقدر بنحو 20% تقريبًا إلى مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء، وقد تصل إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هذه التوقعات تصدر بناءً على أحدث نماذج التنبؤ وخرائط الطقس، مع متابعة مستمرة للحالة الجوية وتحديثها في حال حدوث أي تغيرات، داعية المواطنين إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار المحتملة للظواهر الجوية المتوقعة.

الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم هيئة الأرصاد

