أهلا بالعيد الجمعة أم السبت.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

تعلن دار الإفتاء المصرية، موعد عيد الفطر 2026، عقب صلاة المغرب اليوم الخميس، وتشير الحسابات الفلكية المصرية إلى أن يوم الجمعة 20 مارس وهو أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر، وغرة شهر شوال 1447هـ، ليكون شهر رمضان هذا العام 29 يومًا فقط، ويجب انتظار رؤية دار الإفتاء المصرية، حيث تستطلع دار الإفتاء، هلال شهر شوال لعام 1447 هجريًا، لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، مساء غد الخميس الموافق 19 مارس 2026، وفي بيان لها أمس أعلنت الممكلة العربية السعودية أن اليوم الخميس هو المتمم لشهر رمضان، وأن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك 2026م.





متى موعد عيد الفطر 2026 دار الإفتاء

تستطلع دار الإفتاء المصرية، بعد غروب شمس غد الخميس الموافق 29 رمضان، الموافق 19 مارس 2026، هلال شهر شوال لعام 1447 هجريًّا، فإذا ثبتت رؤية هلال شوال بالعين المجردة يكون شهر رمضان 29 يومًا، ويكون يوم الجمعة 20 مارس 2026 هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2026.

أما إذا تعذرت رؤية هلال شهر شوال بالعين المجردة، فيكون يوم الجمعة 20 مارس 2026 هو المتمم لشهر رمضان، ويكون يوم السبت 21 مارس 2026 غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026 فلكيا

كشف عن التقديرات الفلكية لشهر رمضان 1447هـ / 2026م، موضحة أن شهر رمضان المبارك يأتي هذا العام 29 يومًا فقط وفقًا للحسابات.

وبحسب هذه التقديرات، من المتوقع أن يكون يوم الجمعة 20 مارس 2026 هو أول أيام عيد الفطر المبارك، حال ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء يوم 29 رمضان.

عيد الفطر المبارك

وأوضح المعهد أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3:25 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الخميس 29 رمضان 1447هـ الموافق 19 مارس 2026، وهو يوم الرؤية الشرعية.

تفاصيل بقاء هلال شوال في السماء

أشارت الحسابات الفلكية إلى أن الهلال الجديد سيبقى في السماء بعد غروب شمس يوم الرؤية وفق الآتي:

مكة المكرمة: 30 دقيقة.

القاهرة: 35 دقيقة.

باقي محافظات مصر: ما بين 30 إلى 37 دقيقة.

العواصم والمدن العربية والإسلامية: من 11 إلى 42 دقيقة.

وبذلك تكون غرة شهر شوال 1447هـ فلكيًا يوم الجمعة 20 مارس 2026، مع التأكيد أن الإعلان الرسمي النهائي يعتمد على الرؤية الشرعية التي تعلنها مساء يوم الرؤية.

كما أوضح المعهد أن يوم الخميس 19 مارس 2026 (29 رمضان) سيكون أطول أيام الصيام هذا العام، حيث تصل عدد ساعات الصوم إلى نحو 13 ساعة و52 دقيقة.

موعد صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة

من المقرر أن تُقام صلاة عيد الفطر في القاهرة في تمام الساعة 6:24 صباحًا يوم الجمعة 20 مارس 2026، وفقًا للحسابات المحلية لمواقيت الصلاة.

وتختلف مواعيد الصلاة من محافظة إلى أخرى بفروق زمنية بسيطة حسب الموقع الجغرافي لكل مدينة، على أن تعلن التوقيتات الرسمية النهائية قبل العيد مباشرة.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2026

بحسب الأجندة الرسمية ، تمتد إجازة عيد الفطر لعام 2026 لمدة 3 أيام متواصلة، تبدأ من الجمعة 20 مارس وحتى الأحد 22 مارس 2026.

موعد إجازة عيد الفطر 2026 الرسمية للموظفين

تبدأ إجازة عيد الفطر 2026، من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026، حتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك وفقًا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء.

ويأتي القرار في إطار حرص الحكومة على إتاحة الفرصة للعاملين للاحتفال بعيد الفطر المبارك، بما يعكس التقاليد الاجتماعية ويمنح الموظفين فترة راحة خلال هذه المناسبة الدينية.

موعد إجازة عيد الفطر 2026 للقطاع الخاص

وحددت وزارة العمل، إجازة عيد الفطر إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، والتي تبدأ اعتبارا من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026 حتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026.

ويأتي هذا القرار تنفيذًا لحكم المادة 129 من قانون العمل، والتي تنص على أحقية العاملين بالقطاع الخاص في الحصول على إجازة بأجر كامل في أيام العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشؤون العمل.

عدد أيام إجازة العيد



تمنح إجازة عيد الفطر للعاملين في القطاع الخاص كعطلة مدفوعة الأجر، مع إمكانية تشغيل بعض العاملين وفق مقتضيات العمل، على أن يحصلوا في هذه الحالة على تعويض وفقا لقانون العمل.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2026 في مصر

تبلغ مدة إجازة عيد الفطر 2026 في مصر 5 أيام متتالية، وفق القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، وتشمل الإجازة العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، احتفالا بعيد الفطر المبارك مع الحفاظ على انتظام العمل بالمرافق الحيوية.

كيفية صلاة عيد الفطر

كيفية صلاة عيد الفطر أنه من السُّنَّة أن تُصلى صلاة العيد جماعة، وهي الصفة التي نَقَلها الخَلَفُ عن السلف، فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض هذه التكبيرات مرة أخرى؛ لأن التكبيرات سنة مثل دعاء الاستفتاح، والسُّنَّةُ أن يرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لما روي «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الْعِيدَيْنِ».



ويُسْتَحَبُّ أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى؛ لما رُوِيَ أن ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ خَرَجَ إِلَيْهِمُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ قَبْلَ الْعِيدِ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ دَنَا فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلاةَ وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَدْعُو وَتُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ... الحديث، وفي رواية أخرى: فقال الأشعري وحذيفة-رضي الله عنهما-: «صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ».



كيفية صلاة عيد الفطر فإنه ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة بــ"الأعلى" في الأولى و"الغاشية" في الثانية، أو بــ"ق" في الأولى و"اقتربت" في الثانية؛ كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسُّنَّةُ أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف.

حكم صلاة عيد الفطر في المذاهب الاربعة؟

اختلف العلماء في حكم صلاة العيدين على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنها سنة مؤكدة، وهو مذهب الإمامين مالك والشافعي، والقول الثاني: أنها فرض على الكفاية، وهو مذهب الإمام أحمدبن حنبل، والقول الثالث: إنها واجبة على كل مسلم، فتجب على كل رجل، ويأثم من تركها من غير عذر، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد.



لكن الراجح أن صلاة العيد سُنة مؤكدة كما قال المالكية والشافعية، مستدلين بما رواه البخاري و مسلم من حديث طلحة بن عبيد الله يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ». قالوا: فلو كانت صلاة العيد واجبة لبينها له رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

عدد تكبيرات العيد في الصلاة عند الفقهاء

القول الأول: يُكبَر ثلاث تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وثلاث تكبيرات في الثانية بعد القراءة وقبل الركوع، وهذا قول الحنفية [حاشية إبن عابدين (2/172)]، ورواية عن أحمد [الإنصاف (2/341)].

أصحاب الرأي الأول

استدل أصحاب الرأي الأول بما روي عن ابن مسعود -رضي الله عنه- «أنه كبر أربعًا ثم قرأ ثم كبر فركع، ثم يقوم في الثانية ثم يُكبر أربعًا» (رواه ابن عبد الرزاق في مصنفه (5687) كتاب العيدين باب التكبير في الصلاة)، وبما روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- «أنه كبر أربعًا ثم قرأ ثم كبر فركع، ثم يقوم في الثانية ثم يُكبر أربعًا»، [رواه ابن عبد الرزاق في مصنفه (5687) كتاب العيدين باب التكبير في الصلاة].



أصحاب القول الثاني

ورأى أصحاب القول الثاني أن تكبيرات العيد في الصلاة هي: يُكبر سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، وستة مع تكبيرة القيام للركعة (أي قبل القراءة)، وهذا قول مالك [المدونة (1/169) ، الكافي (1/264)]، ومذهب الحنابلة [المغني(3/271)] .



واستند أصحاب القول الثاني في عدد تكبيرات صلاة العيد إلى ما روي عن ابن عمر أنه شهد الضحى والفطر مع أبي هريرة فكبَرَ في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة ستَ تكبيرات قبل القراءة، [رواه أبي داود في سننه (1151) كتاب الصلاة باب التكبير في العيدين، والترمذي في جامعه (536) كتاب الجمعة باب ما جاء في التكبير في العيد، وابن ماجة في سننه (1297) كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في تكبير الإمام في صلاة العيد]، وبما روي عن عائشة أن «النبي صلى الله عليه وسلم كان يُكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة الركوع». [رواه أبي داود في سننه (1149) (1150) كتاب الصلاة باب التكبير في العيد، وابن ماجة في سننه (1280) كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في تكبير الإمام في صلاة العيد.



أصحاب القول الثالث

بينما يرى أصحاب القول الثالث في عدد تكبيرات العيد : يُكبر سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وخمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام، وهو قول الشافعية [الأم (1/395)]، واختاره ابن عبد البر [الكافي (1/264)]، وابن حزم [المحلى (5/83)].



واستشهد أصحاب القول الثالث بما روي عن ابن عمر «أنه شهد الضحى والفطر مع أبي هريرة فكبَرَ في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة ستَ تكبيرات قبل القراءة».

