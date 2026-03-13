5 أيام مدفوعة الأجر.. موعد إجازة عيد الفطر 2026 الرسمية للموظفين

تصدرت عبارة موعد إجازة عيد الفطر 2026 الرسمية للموظفين، قائمة البحث على المحرك «جوجل»، وذلك بعد إعلان مجلس الوزراء، عدد أيام الإجازة للعاملين في أجهزة الدولة المختلفة.

موعد إجازة عيد الفطر 2026

تبدأ إجازة عيد الفطر 2026، من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026، حتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك وفقًا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء.

ويأتي القرار في إطار حرص الحكومة على إتاحة الفرصة للعاملين للاحتفال بعيد الفطر المبارك، بما يعكس التقاليد الاجتماعية ويمنح الموظفين فترة راحة خلال هذه المناسبة الدينية.

موعد إجازة عيد الفطر 2026 للقطاع الخاص

وحددت وزارة العمل، إجازة عيد الفطر إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، والتي تبدأ اعتبارا من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026 حتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026.

ويأتي هذا القرار تنفيذًا لحكم المادة 129 من قانون العمل، والتي تنص على أحقية العاملين بالقطاع الخاص في الحصول على إجازة بأجر كامل في أيام العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشؤون العمل.

وتمنح إجازة عيد الفطر للعاملين في القطاع الخاص كعطلة مدفوعة الأجر، مع إمكانية تشغيل بعض العاملين وفق مقتضيات العمل، على أن يحصلوا في هذه الحالة على تعويض وفقا لقانون العمل.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2026 في مصر

تبلغ مدة إجازة عيد الفطر 2026 في مصر 5 أيام متتالية، وفق القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، وتشمل الإجازة العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، احتفالا بعيد الفطر المبارك مع الحفاظ على انتظام العمل بالمرافق الحيوية.

موعد استطلاع هلال شوال 2026

سيتم استطلاع هلال شهر شوال لعام 1447 هجريًا مساء يوم الخميس 19 مارس 2026، الموافق 29 رمضان، لتحديد أول أيام عيد الفطر بشكل رسمي.

وتتولى دار الإفتاء المصرية مهمة استطلاع الهلال من خلال لجان شرعية وفلكية منتشرة في عدد من المحافظات والمراصد بمختلف أنحاء الجمهورية، قبل إعلان النتيجة النهائية بعد صلاة المغرب في بيان رسمي.

وفي حال ثبوت رؤية الهلال مساء يوم 29 رمضان، يكون شهر رمضان هذا العام 29 يومًا فقط ويحل عيد الفطر يوم الجمعة 20 مارس 2026. أما إذا تعذرت رؤية الهلال، فسيُكمل رمضان 30 يومًا، ليكون أول أيام عيد الفطر يوم السبت 21 مارس 2026.

موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة والمحافظات 2026

- موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة 6:24 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر في أسوان 6:18 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر في أسيوط 6:24 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر في الجيزة 6:25 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر في الإسكندرية 6:29 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر في الإسماعيلية 6:20 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر في الزقازيق 6:23 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر في السويس 6:19 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر في العريش 6:14 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر في الفيوم 6:26 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر في المنصورة 6:23 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر في المنيا 6:26 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر في بني سويف 6:25 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر في بورسعيد 6:20 صباحًا.