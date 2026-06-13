أمير هشام: وفد الزمالك في المغرب فشل في التفاوض مع عبدالحميد معالي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن وفد الزمالك في المغرب المكون مع عبدالرحمن إسماعيل مدير التعاقدات وشريف صفوت مدير شئون اللاعبين الأجانب، فشلت مفاوضاته مع عبدالحميد معالي لاعب اتحاد طنجة الحالي.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية: معالي طلب من وفد الزمالك التفاوض مقدمًا مع اتحاد طنجة أولًا، ودفع الـ500 الف دولار حقوق النادي أولًا، بينما اللاعب يستحق 900 ألف دولار.

وأضاف: عبدالرحمن إسماعيل مدير التعاقدات عرض على عبدالحميد معالي العودة بالفعل لنادي الزمالك وتسوية الأمر، واللاعب "ضحك" من كلام مسئول الزمالك.

وواصل: المفاجأة أن وفد الزمالك في المغرب عرض نفس الأمر على صلاح الدين مصدق، وهي أمور مستحيلة وصعبة للغاية.