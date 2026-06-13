نائب رئيس اتحاد طنجة: المفاوضات مع الزمالك وصلت لمرحلة متقدمة

كشف عصام الطالبي، نائب رئيس نادي اتحاد طنجة المغربي، عن تطورات ملف أزمة عبد الحميد معالي مع نادي الزمالك، مؤكدًا أن المفاوضات بين الناديين شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية.

وقال الطالبي، في تصريحات لبرنامج “الصقر” مع أحمد حسن عبر قناة dmc، إن الملف دخل مرحلة متقدمة من المفاوضات خلال الأسبوع الماضي، موضحًا أن اجتماعًا عُقد الأربعاء الماضي بين مدير التعاقدات بنادي الزمالك عبد الرحمن إسماعيل ورئيس نادي اتحاد طنجة، لبحث النقاط العالقة والوصول إلى حلول ترضي الطرفين.

وأضاف أن الاجتماع جرى في أجواء إيجابية، وسط رغبة مشتركة في إنهاء الأزمة، مشيرًا إلى أن نتائج المشاورات الحالية تبدو أفضل بكثير مقارنة بالفترة السابقة.

وأوضح نائب رئيس اتحاد طنجة أن الزمالك أبدى نية حقيقية لإنهاء الملف بصورة نهائية، خاصة في ظل حاجة النادي لتسوية القضايا المتعلقة بإيقاف القيد، معربًا عن أمله في انتهاء الأزمة وعودة الزمالك إلى المنافسة بقوة خلال الفترة القادمة