رئيس الأفريقي التونسي يفجر مفاجأة بشأن الزمالك: نرغب في توقيع اتفاقيات

أكد محسن الطرابلسي، رئيس نادي الأفريقي التونسي، أن هناك علاقات مميزة تربط الفريق التونسي مع نادي الزمالك على مر التاريخ.

وقال الطرابلسي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع محمد أبوالعلا: " نادي الإفريقي التونسي كان يمر بأزمة خلال السنوات الماضية، ونجحنا في التتويج بلقب الدوري التونسي والعودة من جديد للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف رئيس الأفريقي التونسي: " تربطنا علاقات مميزة مع نادي الزمال، و مواجهة الأبيض ستكون خير التحضير للموسم الجديد، والقلعة البيضاء فريق كبير وله قاعدة جماهيرية كبيرة ونرغب في توقيع اتفاقيات معهم خلال الفترة المقبلة".