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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نائب رئيس اتحاد طنجة: الزمالك لم يطلب استعادة عبد الحميد معالي

عبد الحميد معالي
عبد الحميد معالي
محمد سمير

كشف عصام الطالبي، نائب رئيس نادي اتحاد طنجة المغربي عن موقفهم من أزمة عبد الحميد معالي مع نادي الزمالك، خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد حكم المحكمة الرياضية "كاس" بإلزام الزمالك بدفع مبلغ 900 ألف دولار.

وقال الطالبي في مداخلة هاتفية مع الصقر أحمد حسن، عبر برنامجه "الكابتن"، المذاع على قناة dmc: "في البداية أتمنى التوفيق لمنتخب المغرب في كأس العالم وللمنتخبات العربية المشاركة أيضًا".

وتابع: "بخصوص ملف عبد الحميد معالي مع الزمالك، هو ملف دخل مرحلة متقدمة من المفاوضات خلال هذا الأسبوع الماضي بالتحديد يوم الأربع الماضي، والذي شهد اجتماع مهم بين مدير التعاقدات بالنادي عبد الرحمن إسماعيل مع رئيس نادي اتحاد طنجة للبحث عن حلول وحل النقاط العالقة بين الطرفين".

وأكمل: "اللقاء مر في أجواء إيجابية كما كان هناك حرص مشترك من الجميع للوصول إلى حل وننتظر المخرجات النهائية لهذه القضية ولكن المشاورات إيجابية وأفضل بشكل كبير مما كان عليه الوضع سابقًا".

واستكمل: "قضية معالي تتعلق بناديين وما أستطيع أن أقوله هو أننا لاحظنا وجود نيه صادقة من الزمالك لحل الأزمة بشكل نهائي خاصة وأننا نعلم أن الزمالك تعرض لـ إيقاف قيد ومنع من التعاقدات من المحكمة الرياضية ولا حل أمام الزمالك سواء حل الأزمات، وما نتمناه أن يتم حل الأمر ليعود الزمالك لأمجاده من جديد".

وذكر: "المبلغ المتبقي من صفقة معالي كاملا لم نحصل عليه، الزمالك لم يسدد أي قسط من الثلاثة المتفق عليهم، ولم يتم دفع أي قسط".

وأتم: "الزماك لم يطلب التعاقد أو ضم معالي مرة أخرى تلك الأخبار غير حقيقية على الإطلاق، وهذا لم يحدث ولم يتك طرحه خلال الاجتماع".

واختتم الطالبي حديثه قائلا: "الحل سيكون سيكون.. هناك حكم نهائي من المحكمة، والأهم أن العلاقات بين الزمالك واتحاد طنجة تظل جيدة ولن تضر بسبب تلك الأزمة، وهناك تعاون كبير من جانبنا مع الزمالك والكرة في ملعب الأخير، وهناك رغبة حقيقة لإنهاء هذا الملف والمسؤولين أكدوا خلال اللقاء على العلاقة القوية والجميع يتعامل مع الموضوع باختلافه خلافا قانوينا فقط وليس أزمة تؤثر على علاقة الناديين".

الزمالك اتحاد طنجة نائب رئيس اتحاد طنجة معالي

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