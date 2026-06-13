مصطفى الليثي: آلاف المصريين في أمريكا يستعدون لمؤازرة الفراعنة أمام بلجيكا في كأس العالم

قال مصطفى الليثي، مدرب كرة القدم، إن الجالية العربية والمصرية ستقدم دعمًا كبيرًا لمنتخب مصر خلال مواجهته المرتقبة أمام منتخب بلجيكا، في أولى مباريات الفراعنة ببطولة كأس العالم.



وأوضح الليثي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» المذاع عبر قناة صدى البلد ويقدمه الإعلاميان إيهاب الكومي ومحمد طارق أضا، أن الأوضاع في المكسيك ليست آمنة بالشكل الكافي، مقارنة بالأوضاع في الولايات المتحدة.



وأتم الليثي أن الجالية المصرية في الولايات المتحدة تضم نحو خمسة آلاف مصري، إلى جانب أعداد من أبناء الجاليات العربية، مؤكدًا أنهم سيحرصون على السفر إلى نيويورك لمؤازرة منتخب مصر ودعمه في مشواره بالبطولة.