الجولة الأولى بدور المجموعات.. كندا تتعادل مع البوسنة 1-1 في كأس العالم

انتهت مباراة كندا والبوسنة والهرسك، بالتعادل الايجابي 1-1 بين المنتخبين، في إطار الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس العالم 2026.

وجاء هدف البوسنة في الدقيقة 21 عن طريق يوفو لوكيتش أثر استغلاله خطأ مدافعي منتخب كندا من ركلة ركنية.

فيما سجل سايل لارين هدف التعادل لكندا في الدقيقة 78 من تسديدة قوية.

وجاء تشكيل منتخب كندا كالتالي:

حراسة المرمى: ماكسيم كريباو.

خط الدفاع: أليستر جونسون – لوك دي فوجيروليس – ديريك كورنيليس – ريتشي لاريا.

خط الوسط: تاجون بوتشانان – إسماعيل كونيه – ستيفان إيستاكيو – ليام ميللر.

خط الهجوم: جوناثان ديفيد – تاني أولاسي.

وجاء تشكيل منتخب البوسنة كالتالي:

حراسة المرمى: نيكولا فاساليتش.

خط الدفاع: عمار ديدتش – نيكولا كاتيتش – تاريك موهاريموفيتش – سعيد كولاسيناك.

خط الوسط: إسمير باجاركتاريفيتش – إيفان باسيتش – بنجامين تاهيروفيتش – عمار ماميتش.

خط الهجوم: إرميدين ديميروفيتش – جوفو لوكيتش.