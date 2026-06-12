تعيين ماركو سيلفا مديرا فنيا لنادي بنفيكا البرتغالي

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي، اليوم الجمعة، تعاقده بشكل رسمي مع ماركو سيلفا، لتولي تدريب الفريق الأول، بعد رحيله عن تدريب فولهام الإنجليزي، وذلك لمدة عامين مع خيار التمديد لسنة آخري.

ورحل سيلفا عن فولهام بعد خمس سنوات قاد خلالها الفريق للعودة إلى الدوري الممتاز واحتل المركز 11 الموسم الماضي.

وأنهى بنفيكا الموسم في المركز الثالث في الدوري البرتغالي تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو، الذي غادر الفريق ليتولى تدريب ريال مدريد الإسباني.

إنجازات سيلفا

وكان سيلفا (48 عاما)، مدربا لسبورتنج لشبونة في موسم 2014-2015، وقاده للتتويج بكأس البرتغال، ثم درب أولمبياكوس اليوناني في الموسم التالي، وقاده للتويج بالدوري المحلي.

وبعد فترات قصيرة قضاها مع هال سيتي وواتفورد وإيفرتون، تولى سيلفا تدريب فولهام في 2021، وساهم في تتويج الفريق بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي في موسمه الأول.

ووصل فولهام إلى دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين تحت قيادة سيلفا، ورسخ مكانته كفريق مستقر في الدوري الإنجليزي الممتاز.