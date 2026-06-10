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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نادي بنفيكا يُعلن رحيل مورينيو لتدريب ريال مدريد

مورينيو
مورينيو
رباب الهواري

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي رحيل مدربه المخضرم جوزيه مورينيو بعد التوصل إلى اتفاق مع نادي ريال مدريد يقضي بانتقاله لتولي القيادة الفنية للفريق الملكي خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح النادي البرتغالي أن إدارة ريال مدريد تقدمت بطلب رسمي للتعاقد مع مورينيو، مقابل دفع 15 مليون يورو، مشيرًا إلى أن المدرب وافق على العرض وفضّل العودة إلى النادي الذي سبق أن خاض معه تجربة تدريبية بارزة. واختتم بنفيكا بيانه برسالة تقدير للمدرب البرتغالي جاء فيها: “شكرًا لك جوزيه مورينيو”، تقديرًا لما قدمه خلال فترة عمله مع الفريق.

وفي إطار التحركات الفنية التي أعقبت رحيل مورينيو، أعلن بنفيكا التعاقد مع ماركو سيلفا لقيادة الفريق الأول. وأكد النادي أن المدرب الجديد وقع عقدًا يمتد لموسمين، ليستمر في منصبه حتى نهاية موسم 2028-2029، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الفريق ومواصلة المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

وتأتي عودة مورينيو إلى ريال مدريد بعد فترة طويلة من التكهنات والتقارير الإعلامية التي ربطت اسمه بالعودة إلى العاصمة الإسبانية. وتشير المعلومات إلى أن الاتفاق النهائي جاء عقب فوز فلورنتينو بيريز بانتخابات رئاسة النادي، حيث كان هناك تفاهم سابق بين الطرفين بشأن تولي المدرب المهمة الفنية.

وكان ريال مدريد قد أعلن قبل ساعات انفصاله عن مدربه السابق ألفارو أربيلوا، ما مهد الطريق رسميًا لعودة مورينيو.

وسبق لمورينيو تدريب ريال مدريد بين عامي 2010 و2013، ونجح خلال تلك الفترة في التتويج بلقب الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني. كما يمتلك المدرب البرتغالي سجلًا مميزًا على المستوى الأوروبي، بعدما قاد بورتو وإنتر ميلان للفوز بدوري أبطال أوروبا، إضافة إلى تحقيق العديد من البطولات مع أندية أخرى مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد وروما

مورينيو اخبار الرياضة كأس العالم ريال مدريد

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