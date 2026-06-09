جوزيه مورينيو يعود إلى ريال مدريد.. بداية حقبة جديدة في سانتياجو برنابيو

وصل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى إسبانيا تمهيداً لبدء مهمته الجديدة على رأس الجهاز الفني لنادي ريال مدريد، وسط حالة من الترقب والحماس بين جماهير النادي الملكي التي تنتظر عودة "السبيشل وان" إلى ملعب سانتياغو برنابيو بعد أكثر من عقد على رحيله.

ويعود مورينيو إلى ريال مدريد بعدما قاد الفريق في ولايته الأولى بين عامي 2010 و2013، وهي فترة شهدت استعادة النادي لهيبته المحلية والقارية، وترك خلالها المدرب البرتغالي بصمة واضحة في تاريخ النادي الحديث.

أرقام مورينيو مع ريال مدريد في ولايته الأولى:

خاض 178 مباراة في مختلف المسابقات.

حقق 127 انتصاراً.

تعادل في 28 مباراة.

تلقى 23 هزيمة فقط.

وخلال تلك الفترة، قاد مورينيو ريال مدريد للتتويج بلقب الدوري الإسباني، إضافة إلى كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، كما سجل الفريق تحت قيادته أحد أعظم المواسم في تاريخ الليغا عندما حصد 100 نقطة في موسم 2011-2012، وسجل 121 هدفاً في البطولة ذاتها، وهما رقمان رسخا مكانة ذلك الجيل في ذاكرة جماهير الميرينغي.

كما نجح المدرب البرتغالي في قيادة الفريق إلى أدوار متقدمة في دوري أبطال أوروبا، وأسهم في بناء فريق قوي أعاد ريال مدريد إلى دائرة المنافسة على جميع البطولات.

وتفتح عودة مورينيو صفحة جديدة داخل القلعة الملكية، في ظل تطلعات جماهيرية كبيرة لرؤية الفريق يستعيد أمجاده ويواصل حصد الألقاب، في مرحلة تبدو مليئة بالطموحات والتحديات تحت قيادة أحد أبرز المدربين في تاريخ كرة القدم.