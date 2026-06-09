المجموعة التاسعة في كأس العالم 2026 .. فرنسا تتصدر والعراق يبحث عن كتابة التاريخ

تضم المجموعة التاسعة في بطولة كأس العالم 2026 أربعة منتخبات هي فرنسا والنرويج والسنغال والعراق، في واحدة من المجموعات التي تحمل الكثير من التحديات والطموحات المختلفة.

ويتصدر منتخب فرنسا المجموعة من حيث تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إذ يحتل المركز الثالث عالميًا، كما يمتلك أكبر خبرة بين منتخبات المجموعة بعدما شارك في 17 نسخة سابقة من كأس العالم، وسبق له التتويج باللقب مرتين عامي 1998 و2018.

ويأتي منتخب السنغال في المركز الخامس عشر عالميًا، ويستعد لخوض مشاركته الرابعة في المونديال، فيما يبقى إنجازه الأبرز الوصول إلى الدور ربع النهائي في نسخة 2002.

أما منتخب النرويج، المصنف في المركز 31 عالميًا، فيخوض مشاركته الرابعة في كأس العالم، بعدما كان أفضل إنجاز له بلوغ دور الـ16 في مونديال 1998.

في المقابل، يدخل منتخب العراق البطولة بطموح تحقيق إنجاز تاريخي في مشاركته الثانية، حيث يحتل المركز 56 في تصنيف فيفا، وكان ظهوره الوحيد في كأس العالم عام 1986، وخرج حينها من دور المجموعات.

ويُعد منتخب فرنسا الأعلى تصنيفًا والأكثر مشاركة بين منتخبات المجموعة، كما يمتلك أفضل سجل تاريخي بعدما توج بلقب كأس العالم مرتين، ما يجعله المرشح الأبرز لصدارة المجموعة قبل انطلاق المنافسات.