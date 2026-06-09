أوبتا تكشف حظوظ المنتخبات للتتويج بكأس العالم 2026 .. إسبانيا في الصدارة

كشفت شبكة أوبتا المتخصصة في الإحصائيات عن نسب ترشيحات المنتخبات للفوز بلقب كأس العالم 2026، حيث تصدر المنتخب الإسباني قائمة المرشحين للتتويج بالبطولة بنسبة بلغت 16.12%، في ظل الطفرة الكبيرة التي يعيشها "لا روخا" خلال السنوات الأخيرة.

وجاء المنتخب الفرنسي في المركز الثاني بنسبة 12.98%، معتمدًا على كوكبة من النجوم وخبرته الكبيرة في البطولات الكبرى، بينما احتل منتخب إنجلترا المركز الثالث بنسبة 11.18%، مواصلًا سعيه لحصد لقبه العالمي الثاني.

وحل منتخب الأرجنتين، حامل لقب النسخة الماضية، في المركز الرابع بنسبة 10.36%، في الوقت الذي جاء فيه المنتخب البرتغالي خامسًا بنسبة 7% بفضل الجيل الذهبي الذي يقوده المخضرم كريستيانو رونالدو.

وجاء منتخب البرازيل، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس العالم، في المركز السادس بنسبة 6.61%، بينما احتلت ألمانيا المركز السابع بنسبة 5.12%، مع تطلع "الماكينات" لاستعادة أمجادها العالمية.

وفي المركز الثامن جاءت هولندا بنسبة 3.62%، بينما واصلت النرويج فرض نفسها بين أبرز المرشحين بحلولها تاسعًا بنسبة 3.51%، مستفيدة من جيلها المميز.

واكتمل ترتيب العشرة الأوائل بتواجد منتخب بلجيكا في المركز العاشر بنسبة 2.37%، رغم مرحلة الإحلال والتجديد التي يمر بها الفريق قبل انطلاق منافسات المونديال.