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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد فتحي يقترب من الانضمام إلى جهاز عموتة المنتظر في الأهلي

أحمد فتحي
أحمد فتحي
حسن العمدة

اقترب أحمد فتحي، نجم الأهلي السابق، من التواجد ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، والذي ينتظر أن يقوده المدرب المغربي الحسين عموتة الفترة المقبلة.

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وكشفت مصادر أن فتحي أصبح المرشح الأبرز لشغل منصب المدرب المصري في الجهاز الفني المرتقب، بعدما نال قبولًا واسعًا داخل النادي بفضل خبراته الكبيرة وعلاقته القوية بالقلعة الحمراء.

وأوضحت المصادر أن المفاوضات لا تزال جارية بين جميع الأطراف، ولم يتم حسم الأمر بشكل رسمي حتى الآن، في انتظار وصول الحسين عموتة وجهازه المعاون إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة القادمة جلسات نهائية بين إدارة الأهلي والمدرب المغربي لوضع اللمسات الأخيرة على عقود الجهاز الفني الجديد، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن توليه القيادة الفنية للفريق.

ويأتي ترشيح أحمد فتحي ضمن توجه إدارة الأهلي للاستعانة بأحد أبناء النادي داخل الجهاز الفني، بهدف دعم الاستقرار الفني والاستفادة من خبراته الكبيرة كلاعب وقائد سابق للفريق.

أحمد فتحي الأهلي الحسين عموتة

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