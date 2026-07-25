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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترامب يحسم الجدل: مايكل جوردان خياري الأول في كرة السلة

مايكل جوردان
مايكل جوردان
رباب الهواري

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رأيه في المقارنة التاريخية بين أسطورتي كرة السلة مايكل جوردان وليبرون جيمس، مؤكدًا أنه يفضل جوردان دون تردد، وذلك بالتزامن مع إعلان انتقال ليبرون إلى صفوف فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز استعدادًا للموسم الجديد.

وأوضح ترامب، خلال تصريحات إعلامية، أن اختياره يعود إلى العلاقة الشخصية التي تجمعه بمايكل جوردان، مشيرًا إلى أنه يعتبره صديقًا مقربًا، بينما وصف علاقته بليبرون جيمس بأنها ليست جيدة، قائلًا إنه لا يعلم ما إذا كان اللاعب لا يحبه أو يتخذ موقفًا شخصيًا منه، لكنه في النهاية يفضل الأشخاص الذين يبادلونه الود، وهو ما دفعه لاختيار جوردان باعتباره الأفضل بالنسبة له.

في المقابل، أعلن ليبرون جيمس رسميًا رحيله عن لوس أنجلوس ليكرز وخوض تجربة جديدة مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، في خطوة تمثل محطة مختلفة في واحدة من أعظم المسيرات بتاريخ كرة السلة.

وأكد جيمس، عبر حسابه الرسمي، أنه يشعر بحماس كبير لهذه الخطوة، ويؤمن بقدرته على تقديم الإضافة للفريق والمنافسة بقوة على البطولات، معربًا عن تطلعه لإسعاد الجماهير والمساهمة في صناعة فريق قادر على حصد الألقاب.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن ليبرون درس عدة عروض قبل اتخاذ قراره النهائي، لكنه استقر على الانتقال إلى فيلادلفيا لما يمتلكه الفريق من عناصر مميزة قادرة على المنافسة، وفي مقدمتها جويل إمبيد، وتايريز ماكسي، وجايلن براون، وهو ما شجعه على خوض هذه التجربة الجديدة.

ويواصل ليبرون جيمس كتابة التاريخ رغم بلوغه الحادية والأربعين من عمره، بعدما نجح خلال مسيرته الممتدة لأكثر من عقدين في التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري أربع مرات، كما قاد فرقه للفوز بلقب البطولة أربع مرات، ليصبح أحد أبرز الأسماء في تاريخ اللعبة.

وكان لوس أنجلوس ليكرز قد أعلن في وقت سابق انتهاء مشوار ليبرون مع الفريق بعد نهاية موسم 2025-2026، ليبدأ اللاعب المخضرم فصلًا جديدًا يأمل من خلاله في إضافة إنجازات جديدة إلى سجله الحافل بالبطولات والنجاحات


 

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