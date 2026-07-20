مراسم تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم 2026. ترامب يسلم الكأس إلى رودري

شهد ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية أجواء احتفالية استثنائية عقب إسدال الستار على نهائي كأس العالم 2026، الذي انتهى بتتويج المنتخب الإسباني باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على منتخب الأرجنتين بهدف دون مقابل في المباراة النهائية.



وأقيمت مراسم التتويج وسط حضور جماهيري كبير، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية والرسمية، حيث عمّت الفرحة صفوف لاعبي المنتخب الإسباني والجهاز الفني بعد تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى تاريخ الكرة الإسبانية، وذلك بعد ستة عشر عامًا من التتويج الأول في نسخة عام 2010.



وتولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسليم كأس البطولة إلى قائد المنتخب الإسباني رودري، الذي رفع الكأس وسط احتفالات صاخبة من زملائه، في مشهد خطف أنظار الجماهير داخل الملعب وملايين المتابعين حول العالم. وحرص لاعبو المنتخب الإسباني على الاحتفال مع الجماهير، بينما انهمرت الألعاب النارية في أجواء مميزة عكست قيمة الحدث العالمي.



وجاء تتويج إسبانيا بعد مباراة قوية أمام المنتخب الأرجنتيني، ظلت خلالها النتيجة متعادلة دون أهداف حتى امتدت المواجهة إلى الأشواط الإضافية، قبل أن ينجح فيران توريس في تسجيل هدف الفوز خلال الدقيقة 106، ليقود منتخب بلاده إلى اعتلاء منصة التتويج وإضافة النجمة الثانية إلى قميص الماتادور.



ولم تقتصر فرحة المنتخب الإسباني على الفوز باللقب فقط، بل حصد عدد من لاعبيه الجوائز الفردية، بعدما نال رودري جائزة أفضل لاعب في البطولة، تقديرًا لما قدمه من مستويات مميزة طوال منافسات كأس العالم، بينما حصل فيران توريس على جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية بعد تسجيله هدف التتويج.



واختتمت مراسم الاحتفال وسط أجواء من السعادة والفرحة العارمة، حيث رفع لاعبو المنتخب الإسباني الكأس العالمية والتقطوا الصور التذكارية، في ليلة ستظل محفورة في ذاكرة جماهير الكرة الإسبانية، بعدما عاد المنتخب إلى قمة كرة القدم العالمية وكتب فصلًا جديدًا من تاريخه.