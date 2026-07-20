استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

استُشهد 4 فلسطينيين اليوم، وأصيب آخرون بجراح، جراء غارات وعمليات إطلاق نار وقصف من جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين، وإصابة آخرين بجراح، جراء غارة من مسيَّرة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية قرب المستشفى البريطاني جنوب غربي مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقا لما جاء عبر القاهرة الإخبارية.

واستّشهد فلسطيني متأثرًا بجراحه التي أصيب بها جراء قصف إسرائيلي لمركبة وسط مدينة غزة في وقت سابق اليوم.

وأصيب فلسطيني بجراح برصاص قوات الاحتلال في منطقة بئر 19 بذات المنطقة، فيما أصيبت مجموعة من المواطنين جراء انفجار مسيرة إسرائيلية قرب مسجد في منطقة المواصي بمدينة رفح جنوبي القطاع.

واليوم، ارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 73 ألفًا و283 شهيدًا، و173 ألفًا و864 مصابًا.