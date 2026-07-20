قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نبيل العربي والمشاط: اتفاق لدعم تنفيذ الأولويات التنموية للدول العربية
أحمد موسى : الأرجنتين شوهت نفسها في النهائي .. والحرام لا يدوم
أسعار شيفروليه لانوس موديل 2019 المستعملة في مصر
بتعليق صادم | ميسي يكسر صمته بعد خسارة نهائي المونديال
بعد هذا الموقف | وزير النقل يكافئ المواطنة ليلى الأنصاري بوظيفة في أبيلا مصر
أجسام طائرة بالأجواء .. دوي صافرات الإنذار في الأردن
ابتدى وقت الحساب.. المتحدث العسكري: حماية الحدود مسئولية لا تقبل المساومة أو التهاون
تعديلات قانون الضريبة العقارية تحدد مواعيد الإقرار وآلية التقديم
الليبي عبد المنعم عكاشة يقترب من الانضمام للدوري المصري
المهن التمثيلية تعقد اجتماعاً لمناقشة آليات تفعيل قانون حق الأداء العلني
طلاب هندسة عين شمس يحصدون المركز الأول عالميًا في مسار الذكاء الاصطناعي بمسابقة فورمولا الطلاب
هيئة المحطات النووية ترد على الادعاءات المتداولة بشأن إجراءات السلامة خلال تركيب وعاء ضغط المفاعل بالوحدة الثانية في الضبعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة
استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

استُشهد 4 فلسطينيين اليوم، وأصيب آخرون بجراح، جراء غارات وعمليات إطلاق نار وقصف من جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين، وإصابة آخرين بجراح، جراء غارة من مسيَّرة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية قرب المستشفى البريطاني جنوب غربي مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقا لما جاء عبر القاهرة الإخبارية.

واستّشهد فلسطيني متأثرًا بجراحه التي أصيب بها جراء قصف إسرائيلي لمركبة وسط مدينة غزة في وقت سابق اليوم.

وأصيب فلسطيني بجراح برصاص قوات الاحتلال في منطقة بئر 19 بذات المنطقة، فيما أصيبت مجموعة من المواطنين جراء انفجار مسيرة إسرائيلية قرب مسجد في منطقة المواصي بمدينة رفح جنوبي القطاع.

واليوم، ارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 73 ألفًا و283 شهيدًا، و173 ألفًا و864 مصابًا.

غزة إسرائيل قصف الاحتلال قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026|تفاصيل منح درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب من "حافة الرسوب"

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد قريباً

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

الذهب

الحق اشتري.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

عدادات الكهرباء

لقراءة عدادات الكهرباء.. شعاع تعلن عن وظائف براتب يصل إلى 15 ألف جنيه

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 |حقيقة تراجع الحاصلين على الدرجة النهائية في الكيمياء

نادى الزمالك

أزمات لا تنتهي.. نجوم الزمالك في قسم الشرطة| إيه الحكاية؟

تصادم

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى الطريق الحر بالقليوبية

ترشيحاتنا

البنك الدولي

البنك الدولي يقرض جنوب أفريقيا 1.5 مليار دولار لتسريع إصلاحات البنية التحتية

صعود جماعي البورصة الأمريكية

صعود جماعي في البورصة الأمريكية بدعم أسهم شركات الرقائق الإلكترونية والتكنولوجيا

المعهد الديني في حدائق العاصمة

استجابة لشكاوى المواطنين.. "حدائق العاصمة" يتلقي طلبات تحويل الطلاب للمعهد الأزهري

بالصور

أسعار شيفروليه لانوس موديل 2019 المستعملة في مصر

شيفروله لانوس موديل 2019
شيفروله لانوس موديل 2019
شيفروله لانوس موديل 2019

طلاب هندسة عين شمس يحصدون المركز الأول عالميًا في مسار الذكاء الاصطناعي بمسابقة فورمولا الطلاب

فريق سباقات كلية الهندسة بجامعة عين شمس
فريق سباقات كلية الهندسة بجامعة عين شمس
فريق سباقات كلية الهندسة بجامعة عين شمس

هل الإسبانش لاتيه يزيد الوزن؟ الحقيقة الكاملة

هل الإسبانش لاتيه يزيد الوزن؟ الحقيقة الكاملة
هل الإسبانش لاتيه يزيد الوزن؟ الحقيقة الكاملة
هل الإسبانش لاتيه يزيد الوزن؟ الحقيقة الكاملة

من أول جرام.. أسعار سبائك الذهب BTC اليوم

أسعار سبائك الذهب BTC اليوم
أسعار سبائك الذهب BTC اليوم
أسعار سبائك الذهب BTC اليوم

فيديو

نهائي مونديال٢٠٢٦

نهائي مونديال لا يُنسى .. أبرز اللقطات المثيرة في مباراة إسبانيا والأرجنتين

أحمد جلال عبدالقوي

نقل جثمان أحمد جلال عبد القوي إلى مشرحة زينهم .. ماذا حدث؟

المتحدث العسكري

ابتدى وقت الحساب.. المتحدث العسكري: حماية الحدود مسئولية لا تقبل المساومة أو التهاون

شقيقة أحمد جلال عبد القوي

انهيار شقيقة أحمد جلال عبد القوي أثناء تشييع جثمانه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد