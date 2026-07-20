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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى للاعبي الأرجنتين: الحرام مش بيدوم.. فيديو

احمد موسى
احمد موسى
عبد الخالق صلاح

علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على الأرجنتين أمس، مردفًا: «كل الدنيا لازم تشكر مصر بعد مباراتنا مع الأرجنتين، لأن العالم كله بدأ يركز على لعب الأرجنتين وطريقة اللعب والسرقة، إمبارح الأرجنتين ما لعبتش، وكل لعبها كان تدخلات وسحل، دول مجموعة من البلطجة ومش عندهم أساسيات الكرة، دول بيلعبوا في حارة مش نهائي كأس العالم».

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن ما حدث مع المنتخب الإسباني حدث تمامًا مع المنتخب الوطني، كمان الهدف اللي اتلغى في مباراتنا اتلغى هدف زيه في مباراة إمبارح، كل الفساد الكروي اللي في الكرة ده في الأرجنتين.

وتابع: «إنزو ده لاعب بلطجي، كان لازم يطرد في مباراتنا ولم يطرد، ولم يطرد في مباراة سويسرا وإنجلترا، وكمان في لاعب تاني باريديس، كمان لازم يطرد، عنف وضرب بدون كرة، الحكم جامل الأرجنتين زي كل مرة».

وأكمل: «المنتخب الإسباني ادّى درسًا لمنتخب الفيفا، منتخب الأرجنتين كان مدعومًا من الفيفا، ميسي ظهر إمتى إمبارح؟ ميسي مش أفضل لاعب في العالم، بيليه أفضل منه مليون مرة، ومارادونا أفضل منه بـ100 مرة، ميسي ليس أفضل لاعب في التاريخ ولاعب حرامي، ده لاعب مدعوم من الفيفا وشركات المراهنات».

وتابع: «ميسي كان فاقدًا للأهلية في مباراة إمبارح، أنا من 74 بتفرج على مباريات كأس العالم، ده أسوأ منتخب صعد إلى النهائي، لم يلعب ولم يحضر للمباراة، بكاء المدير الفني للأرجنتين وميسي المفروض كان البكاء قدام منتخب مصر، دول مش بيلعبوا كورة، دول بلطجة، طيب الجيل الحالي للأرجنتين لازم يمشوا كلهم ويبنوا جيلًا جديدًا يلعب بروح رياضية».

وأكمل: «مشاهد لاعبي الأرجنتين بعد المباراة والتعدي على لاعبي إسبانيا كلها أعمال بلطجة، أنتوا بتضربوا على إيه؟ ده أنتوا أسوأ منتخب صعد للنهائي، المشهد ده لاعبو الأرجنتين مدين ظهرهم للمنتخب الإسباني وهو بيحتفل، ده سلوك مقزز وبلطجي وهجمي، مفيش حد يعمل كده في كرة القدم، دول سرقوا الماتشات، والحرام لا يدوم، دي النهاية اللي بتليق بيهم».

وأكمل: «أنا عمري ما بشجع الأرجنتين على الإطلاق، أنا بشجع أي منتخب، أي بطولة عالمية بشجع منتخب مصر، ثم المنتخبات العربية، كمان إمبارح كلنا 100 مليون مصري بيشجعوا إسبانيا، كل الدعوات لإسبانيا، الدول العربية بتشجع إسبانيا، غزة كلها بتشجع إسبانيا لأن العدو هناك بيشجع منتخب الفيفا».

أحمد موسى ميسي أحسن لاعب في العالم

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