المغرب.. بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع انخفاض طفيف

أنهت بورصة "الدار البيضاء" تداولاتها، اليوم الإثنين، على وقع انخفاض طفيف، حيث سجل مؤشرها الرئيسي "مازي" تراجعاً بنسبة 0,22% ليستقر عند 17.539,62 نقطة.

وسجل "MASI.20"، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، انخفاضاً بنسبة 0,11% إلى 1.301,16 نقطة، فيما سجل "MASI.ESG"، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف "ESG"، خسارة بنسبة 0,06% إلى 1.243,72 نقطة.

كما تراجع "MASI Mid and Small Cap"، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 0,22% إلى 1.748,02 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أنهى مؤشر "إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15" ومؤشر "إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل – ليكيد" تداولاتهما على ارتفاع بنسبة 0,41% إلى 17.051,3 نقطة، وبنسبة 0,29% إلى 15.161,59 نقطة، على التوالي.