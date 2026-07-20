مصر تطالب بانسحاب إسرائيلي كامل من غزة وتسريع إنفاذ المساعدات الإنسانية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وضمان النفاذ الكامل والسريع للمساعدات الإنسانية.

جاء ذلك، خلال تلقيه اتصالاً هاتفيا، اليوم الإثنين، من سيجريد كاج، عضو المجلس التنفيذي لغزة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود الدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة، وتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، ودعم مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

ودعا “عبد العاطي”، إلى ضرورة تسريع إنفاذ المساعدات وأهمية الوصول بالتدفقات إلى الحد الأدنى المطلوب وهو 600 شاحنة يوميًا؛ لضمان الاستجابة الفعالة للاحتياجات الإنسانية الطارئة للمواطنين بالقطاع، وتهيئة الظروف للانتقال إلى المراحل التالية وصولًا إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وبحسب المتحدث باسم الخارجية، السفير تميم خلاف، أبرَزَ "عبد العاطي" أهمية اضطلاع مجلس السلام بدوره في دعم الجهود الدولية الراميةً إلى تثبيت وقف إطلاق النار، مُشيرًا إلى أهمية نشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة؛ لتعزيز الأمن والاستقرار بالقطاع، مُشددًا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.

وأدان وزير الخارجية المصري، الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية، بما في ذلك الاقتحامات المتكررة للمقدسات الدينية، مؤكدًا الرفض القاطع لسياسات الضم والاستيطان باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتقويضًا لفرص تحقيق حل الدولتين، منوهًا بأن الاستقرار الإقليمي والأمن في منطقة الشرق الأوسط لن يتحققا إلا باستعادة الشعب الفلسطيني لجميع حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف.

من جهتها، أعربت “سيجريد كاج” عن تقديرها البالغ للدور الذي تضطلع به مصر في دعم جهود الاستقرار في قطاع غزة، مشيدةً بالتحركات المصرية المتواصلة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف ودفع الجهود الرامية إلى تحسين الأوضاع الإنسانية وتعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.