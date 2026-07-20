هل ينتقل صلاح لبشكتاش.. النادي التركي يحسم الجدل

أغلق نادي بشكتاش التركي، باب الجدل حول الأنباء التي انتشرت خلال الساعات الماضية بشأن اقترابه من التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، بعدما أصدر بيانًا رسميًا نفى فيه صحة كل ما تم تداوله.

بيان رسمي ينفي الشائعات

وأكدت إدارة بشكتاش، عبر بيان نشرته على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق مع محمد صلاح، مشددة على أن جميع الأخبار المتداولة في هذا الشأن غير صحيحة.

وأوضح النادي أنه لا توجد أي مفاوضات أو اتفاقات مع قائد منتخب مصر، كما نفى صحة التفاصيل المتداولة بشأن العقد المزعوم.

تحذير للجماهير

وشدد بشكتاش، على أن أي أخبار لا تصدر عبر قنواته الرسمية لا تعكس الحقيقة، داعيًا جماهيره إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن النادي.