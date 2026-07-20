الحرام لا يدوم| أحمد موسى: مجرم الحرب نتنياهو «نحس» بعد ما شجع الأرجنتين خسروا

قال الإعلامي أحمد موسى إن الصحف العالمية تناولت العار الذي ارتكبه منتخب الأرجنتين خلال نهائي كأس العالم، مؤكدًا أن الجدل التحكيمي الذي صاحب البطولة؛ أعاد إلى الأذهان ما تعرض له المنتخب المصري في مباراة دور الـ 16.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "العالم كله لازم يشكر مصر، لأن الكل ركز مع الأرجنتين لما سرقت ماتش مصر، ومن وقتها بقى فيه تركيز على الأخطاء التحكيمية".

وتابع: "مجرم الحرب نتنياهو نحس، بعد ما شجع الأرجنتين؛ خسروا، والحزن إمبارح خيم على تل أبيب، وقالوا ليلة سودة، ويا رب أيامهم كلها تبقى سودة".

وأوضح: "الإعلام العبري نعى حلم ميسي، ومنتخب الأرجنتين اعتاد على سرقة المباريات، والحكم في البداية حاول يدعم الأرجنتين، لكن المنتخب الإسباني لعب كرة قدم حقيقية".

وواصل: "إحنا تقريبًا ما شوفناش حارس مرمى إسبانيا، كنا بنشوفه وهو رايح يشرب، لأن المنتخب الإسباني كان مستحوذ على الكرة، واللاعبين كانوا عايزين يدخلوا بالكرة جوه الجون".

واستطرد: "ميسي إمبارح كان بيمشي في الملعب، وما كانتش بتوصل له كورة، وميسي لا يستحق أي جائزة، لأنه خسر كل حاجة؛ خسر جائزة أفضل لاعب، وهداف البطولة، وكمان الحذاء الذهبي اللي فاز بيه مبابي".

وأوضح :"لقطة إنفانتينو مع ترامب كانت مهمة جدًا، وترامب بالنسبة للاعبي إسبانيا كأنه مش موجود، وهو أصلًا واخد موقف من إسبانيا ومش بيحبهم، بينما كان نفسه يسلم الكأس لميسي".

وأكمل حديثه: "المنتخب الإسباني يستحق التشجيع؛ لأن مواقفه مع العالم العربي وضد الكيان الصهيوني، وأنا مستغرب من بعض الناطقين بالعربية اللي كانوا بيشجعوا الأرجنتين، إزاي تشجع منتخب بيشجعه نتنياهو؟".

واختتم: "المنتخب الإسباني بطل أوروبا، ودلوقتي بطل العالم، واتعمل لهم استقبال أسطوري، والملك فيليب السادس استقبلهم واتكلم عن أخلاقهم الرياضية، الحرام لا يدوم يا أرجنتين، والله فرحة المصريين بفوز إسبانيا كانت كأن مصر هي اللي فازت، وكأن إحنا اللي كنا بنلعب النهائي، وكان المفروض مكان مصر في النهائي هو مكان الأرجنتين".