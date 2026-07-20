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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انهيار شقيقة أحمد جلال عبد القوي أثناء تشييع جثمانه

شقيقة أحمد جلال عبد القوي
شقيقة أحمد جلال عبد القوي
تقى الجيزاوي

شهدت جنازة الفنان الشاب أحمد جلال عبد القوي لحظات مؤثرة، حيث دخلت شقيقته في حالة من الانهيار أثناء تشييع جثمانه، وظهرت عليها علامات الحزن الشديد خلال مراسم الوداع.

https://www.youtube.com/shorts/XNnbX6PYKuw

وكانت أسرة الفنان أحمد جلال عبد القوي قد أعلنت موعد تشييع جثمانه، بعد تأجيل مراسم الجنازة أكثر من مرة بسبب ظروف أسرية، حيث طلبت الأسرة الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وفاة أحمد جلال عبد القوي 

وأعلن شقيقه نبأ الوفاة عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، حيث نعاه بكلمات مؤثرة، قائلًا: «البقاء لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون.. تُوفي إلى رحمة الله شقيقي الحبيب الممثل والمخرج أحمد جلال عبدالقوي، رحمك الله يا أخي الغالي، وحشرك مع النبيين والصديقين والأبرار والأتقياء. اللهم ألهمنا الصبر والسلوان. آمين يا رب العالمين. مع السلامة يا أخي الأصغر يا حبي.. أنتم السابقون ونحن اللاحقون».

أعمال أحمد جلال عبد القوي

وخلال مسيرته الفنية، شارك الراحل أحمد جلال عبدالقوي في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية، كما خاض تجربة الإخراج، وترك بصمة لدى جمهوره وزملائه في الوسط الفني.

وفور إعلان خبر وفاته، حرص عدد كبير من الفنانين والإعلاميين على نعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

وكان أحمد جلال عبد القوي قد كشف في وقت سابق عن إصابته بمرض السرطان، طالبًا من جمهوره الدعاء له، قبل أن يرحل اليوم، وسط حالة من الحزن بين زملائه ومُحبيه.

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