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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انهيار أسرة أحمد جلال عبد القوي خلال تشييع جنازته

جنازة أحمد جلال عبد القوي
جنازة أحمد جلال عبد القوي
محمد سعيد   -  
عدسة صلاح مهدي

بدأت منذ قليل صلاة الجنازة على الفنان أحمد جلال عبد القوي، من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر. 

وشهدت الجنازة حضور أصدقاء أحمد جلال عبد القوي، وأسرته و المقربون. 

وخلال جنازة أحمد جلال عبد القوي، انهارت أسرته في لحظة مؤثرة، ودخل أشقاؤه في نوبة بكاء . 

وفاة أحمد جلال عبد القوي 

وأعلن شقيقه نبأ الوفاة عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، حيث نعاه بكلمات مؤثرة، قائلًا: «البقاء لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون.. تُوفي إلى رحمة الله شقيقي الحبيب الممثل والمخرج أحمد جلال عبدالقوي، رحمك الله يا أخي الغالي، وحشرك مع النبيين والصديقين والأبرار والأتقياء. اللهم ألهمنا الصبر والسلوان. آمين يا رب العالمين. مع السلامة يا أخي الأصغر يا حبي.. أنتم السابقون ونحن اللاحقون».

أعمال أحمد جلال عبد القوي 

وخلال مسيرته الفنية، شارك الراحل أحمد جلال عبدالقوي في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية، كما خاض تجربة الإخراج، وترك بصمة لدى جمهوره وزملائه في الوسط الفني.

وفور إعلان خبر وفاته، حرص عدد كبير من الفنانين والإعلاميين على نعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

وكان أحمد جلال عبد القوي قد كشف في وقت سابق عن إصابته بمرض السرطان، طالبًا من جمهوره الدعاء له، قبل أن يرحل اليوم، وسط حالة من الحزن بين زملائه ومُحبيه.

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