قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحق قبل غلق الباب.. أسعار ومساحات ونظام سداد شقق تعاونيات الإسكان
مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين وتؤكد تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة
بعد هزيمة الأرجنتين.. هل أنهت إسبانيا العقدة التاريخية أمام أمريكا الجنوبية في نهائيات المونديال؟
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع سفير كوريا الجنوبية سبل تعزيز التعاون المشترك
هل ينتقل صلاح لبشكتاش.. النادي التركي يحسم الجدل
أبو الدهب: رحيل تريزيجيه خسارة وعبد الحفيظ أعاد الانضباط لـ أوضة اللبس| خاص
أقل من 5900 جنيه.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الإثنين
خطة التنمية الجديدة.. كيف سيشعر المواطن بثمار النمو حتى 2027؟
مفاجأة.. مهاجم الأهلي يطلب 15 مليون سنوياً للإنتقال إلى المصري
نجوم الفن ينعون الموسيقار الكبير هاني شنودة
الرئيس السيسي: حريصون على استكشاف آفاق جديدة لتطوير العلاقات مع الجبل الأسود
رسائل وداع هاني شنودة.. نجوم الفن والثقافة ينعونه بكلمات مؤثرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

علي الحجار: مشاركتي في فعاليات الأوبرا لحظة فنية مميزة

علي الحجار
علي الحجار
أحمد البهى

 أعرب النجم علي الحجار عن سعادته الغامرة بالمشاركة في فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، مؤكدًا أنها تمثل له دائمًا لحظة فنية مميزة يلتقي فيها بجمهوره العريض فى أجواء احتفالية راقية.

جاء ذلك قبل حفله في المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل ويديره المهندس ياسر شعلان رئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه

وقال الحجار: «أشعر بسعادة كبيرة بالمشاركة في مهرجان الأوبرا الصيفي، فهو يجمع بين الطابع الفني الرفيع والأجواء الصيفية الجميلة، أما حفلاتي في الإسكندرية فتحمل مذاقًا خاصًا جدًا، لأنني أعتبر جمهور هذه المدينة الساحلية أسرتي، وهم يعتبرونني أحد أفراد مدينتهم الجميلة. كلما وقفت على مسرح اوبرا الإسكندرية أشعر وكأنني أغني بين أهلي وأحبابي، وهذا الشعور لا يُقدَّر بثمن».

وأضاف النجم الكبير أن برنامجه في المهرجان يحتوي على مجموعة مختارة من أغانيه الشهيرة التي يحبها الجمهور، متمنيًا أن يقضي الجمهور أمسية فنية ممتعة مليئة بالذكريات والألحان الخالدة.

يُذكر أن حفل علي الحجار ضمن مهرجان الأوبرا الصيفي 2026 يقام في الثامنة والنصف مساء الخميس 23 يوليو على مسرح سيد درويش "اوبرا الاسكندرية" وسط توقعات بحضور جماهيري كبير.
 

المهرجان الصيفى للموسيقى والغنا المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء دار الاوبرا المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

الرئيس الأرجنتينى

بعد ساعات من خسارة النهائي.. رئيس الأرجنتين يفاجئ الشعب بقرار غير متوقع

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026|تفاصيل منح درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب من "حافة الرسوب"

أسعار الدواجن

انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع اليوم الإثنين

الذهب

الحق اشتري.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

تصادم

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى الطريق الحر بالقليوبية

عدادات الكهرباء

لقراءة عدادات الكهرباء.. شعاع تعلن عن وظائف براتب يصل إلى 15 ألف جنيه

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يهنئ بلجيكا بذكرى العيد القومي

الرئيس السيسي يهنئ بلجيكا بذكرى العيد القومي

قداس المناولة الإحتفالية

الأنبا بشارة يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة السيدة العذراء بالبربا

الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية

الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية

بالصور

سرطان المستقيم.. أعراض تنذرك بإصابتك به

سرطان المستقيم.. أعراض تنذرك بإصابتك به
سرطان المستقيم.. أعراض تنذرك بإصابتك به
سرطان المستقيم.. أعراض تنذرك بإصابتك به

السفير المصري يفتتح محطة للمياه الجوفية في جنوب السودان

السفير المصري يفتتح محطة للمياه الجوفية في جنوب السودان
السفير المصري يفتتح محطة للمياه الجوفية في جنوب السودان
السفير المصري يفتتح محطة للمياه الجوفية في جنوب السودان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الرمان؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الرمان؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الرمان؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الرمان؟

مع ارتفاع درجات الحرارة..مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى

مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى..
مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى..
مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى..

فيديو

نادي بشكتاش

هل ينتقل صلاح لبشكتاش.. النادي التركي يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد