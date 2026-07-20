علي الحجار: مشاركتي في فعاليات الأوبرا لحظة فنية مميزة

أعرب النجم علي الحجار عن سعادته الغامرة بالمشاركة في فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، مؤكدًا أنها تمثل له دائمًا لحظة فنية مميزة يلتقي فيها بجمهوره العريض فى أجواء احتفالية راقية.

جاء ذلك قبل حفله في المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل ويديره المهندس ياسر شعلان رئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه

وقال الحجار: «أشعر بسعادة كبيرة بالمشاركة في مهرجان الأوبرا الصيفي، فهو يجمع بين الطابع الفني الرفيع والأجواء الصيفية الجميلة، أما حفلاتي في الإسكندرية فتحمل مذاقًا خاصًا جدًا، لأنني أعتبر جمهور هذه المدينة الساحلية أسرتي، وهم يعتبرونني أحد أفراد مدينتهم الجميلة. كلما وقفت على مسرح اوبرا الإسكندرية أشعر وكأنني أغني بين أهلي وأحبابي، وهذا الشعور لا يُقدَّر بثمن».

وأضاف النجم الكبير أن برنامجه في المهرجان يحتوي على مجموعة مختارة من أغانيه الشهيرة التي يحبها الجمهور، متمنيًا أن يقضي الجمهور أمسية فنية ممتعة مليئة بالذكريات والألحان الخالدة.

يُذكر أن حفل علي الحجار ضمن مهرجان الأوبرا الصيفي 2026 يقام في الثامنة والنصف مساء الخميس 23 يوليو على مسرح سيد درويش "اوبرا الاسكندرية" وسط توقعات بحضور جماهيري كبير.

