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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أمسية موسيقية لوجيه عزيز في صيف الأوبرا 2026

وجيه عزيز
وجيه عزيز
أحمد البهى

 يواصل المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل فعالياته المقامة تحت إشراف المهندس ياسر شعلان رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه حيث يقدم الموسيقار وعازف العود وجيه عزيز وفرقته حفلاً فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 24 يوليو على المسرح المكشوف. 

 يضم نخبة من ألحانه الخاصة التى تمتزج فيها الكلمة الراقية باللحن الشجى منها قلبك الشاطر، هيلا هيلا، إن مقدرتش تضحك، لو بإيدى، وإيه العمل، يا قرص شمس، الفرح شاطر، من حقنا نحلم، من أول لمسة، حاضر، لو تروح وغيرها من الأعمال التى ارتبطت بجمهوره وكتبها كبار المبدعين منهم صلاح جاهين، مجدى نجيب، فؤاد حداد، على سلامة وغيرهم .

يأتى الحفل ضمن البرنامج الفنى المتنوع لصيف الأوبرا 2026 الذى يعكس الرسالة النبيلة الهادفة إلى تطوير الوعى الجمعى والارتقاء بالوجدان من خلال الابداع الجاد والمميز .
 

الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير الثقافة المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء

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