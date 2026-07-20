مهرجان القاهرة ينعى الموسيقار الكبير هاني شنودة

ينعى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الموسيقار الكبير هاني شنودة، الذي رحل عن عالمنا بعد رحلة عطاء فنية فريدة، صنع خلالها الراحل جزءا أصيلا من الهوية السمعية للسينما المصرية، وشكلت موسيقاه التصويرية روحًا موازية للصورة في أفلام بارزة حفرت اسمها في الذاكرة، مثل "المشبوه"، و "الحريف"، و"شمس الزناتي"، و"غريب في بيتي".

وقال الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان: نودع اليوم مبدعًا ترك بصمة واضحة في عالم الموسيقى والسينما، رافقت ألحان هاني شنودة أعمالا سينمائية مهمة في تاريخنا، وكان دائمًا صاحب رؤية موسيقية مميزة. أتقدم بصادق المواساة لعائلته ولجميع محبيه، راجيًا من الله أن يتغمده برحمته". تشارك إدارة المهرجان وجميع العاملين فيه أسرة الراحل أحزانهم، وتدعو له بالمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.