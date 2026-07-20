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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أرملة المخرج.. تهاني راشد تكشف حقيقة تدخل الرئيس الراحل مبارك في مسلسل رأفت الهجان

تهاني راشد
تهاني راشد
أحمد البهى

نفت الفنانة القديرة تهاني راشد، التصريحات التي ادلي بها الفنان أحمد ماهر، حول اسناد بطولة مسلسل رأفت الهجان للفنان محمد عبد العزيز بدعم من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك. 

وقالت تهاني راشد احدي بطلات المسلسل وزوجة مخرجه يحيي العلمي، في تصريحات خاصة لصدي البلد: هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، ولم يحدث علي الاطلاق. 

اصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي،  بيانا بشأن تصريحات الفنان أحمد ماهر، حول اسناد بطولة مسلسل رأفت الهجان للفنان محمود عبد العزيز بطلب من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك. 

وقال البيان: النقابة انطلاقا من مسؤوليتها التاريخية والقانونية، تصدر هذا البيان مؤكدة على الثوابت الآتية:

رفض المساس بالثوابت الفنية: إن إسناد الأدوار العظيمة في تاريخ الفن المصري كان وسيظل خاضعًا لمعايير القيمة، والموهبة، والعبقرية الإبداعية، ولن تسمح النقابة باختزال كلاسيكيات الفن الوطني في روايات شفهية تفتقر للمصداقية”.

رفض إهانة رموز الفن المصري: إن القامة الاستثنائية للفنان الراحل محمود عبد العزيز، وصناع هذا العمل التاريخي، هم رموز مصونة فوق كل تشكيك، وإن محاولة إظهار نيل الأدوار كأنه نتاج تدخلات أو وساطات سياسية هو إساءة بالغة لتاريخهم الإبداعي الناصع، وبناءً على ما تقدم؛ تطالب نقابة المهن التمثيلية الفنان أحمد ماهر بتقديم أدلة وإثباتات رسمية قاطعة تثبت صحة ما يدعيه من تدخلات وكواليس زعمتها تصريحاته”.

وحذرت النقابة أنه في حال العجز عن تقديم الإثباتات والبينات القانونية المحققة، ستتخذ النقابة كافة الإجراءات القانونية والتأديبية الحازمة والصارمة ضده؛ حمايةً لقيم المهنة، وصونًا لتاريخ رِموزها، وردعًا لأي مساس بتراث القوى الناعمة المصرية.

رأفت الهجان تهاني راشد يحيي العلمي

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