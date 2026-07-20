علي الحجار ينعى الموسيقار هاني شنودة: وداعاً الإنسان النبيل

نعى الفنان علي الحجار الموسيقار الكبير هاني شنودة ، الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز الـ83 عامًا.

وكتب الحجار عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "وداعاً الموسيقار الكبير والإنسان النبيل هاني شنودة..

اللهم ارحمه برحمتك وأكرم مثواه، خالص التعازي لأسرته وأحبائه".

وتستقبل أسرة الموسيقار الراحل هاني شنودة، غدًا، عزاءه في كنيسة السيدة العذراء مريم "المرعشلي" بمنطقة الزمالك، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً وحتى العاشرة مساءً.

هاني شنودة

ومن المقرر أن يشهد العزاء حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومحبي الموسيقار الراحل، لتقديم واجب العزاء لأسرته، بعد مسيرة فنية طويلة ترك خلالها بصمة بارزة في الموسيقى المصرية والعربية.

ورحل هاني شنودة بعد رحلة فنية حافلة امتدت لعقود، قدّم خلالها أعمالًا خالدة وأسهم في اكتشاف وتقديم عدد من أبرز نجوم الغناء، ليظل اسمه أحد أبرز رموز الموسيقى في مصر.