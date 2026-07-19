صعب أن تراهن ضد ميسي.. ترامب يشيد بنجم منتخب الأرجنتين

أشاد دونالد ترامب الرئيس الامريكي بالنجم ليونيل ميسي لاعب منتخب الارجنتين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس العالم امام منتخب إسبانيا.

وأكد ترامب: “من الصعب جدًا المراهنة ضد ميسي، لقد شاهدت تلك التمريرة أو ربما يمكن تسميتها تمريرة حاسمة كانت مثالية تمامًا”.

واضاف "وبالطبع، يحتاج زميله أيضًا إلى موهبة كبيرة ليحول الكرة برأسه بهذه السرعة، لكن التمريرة نفسها كانت مثالية.. لو كانت هناك منطقة مثالية لوصول الكرة، فقد وضعها ميسي في المكان الدقيق تمامًا.

واكمل "وشاهدت أيضًا اللقطة التي سبقتها، وكيف تخلص من المدافع كان مراقبًا بإحكام، ثم فجأة أصبح وحيدًا، ولعب الكرة بإتقان.. لهذا أقول: من الصعب جدًا أن تراهن ضد ميسي. إنه لاعب عظيم".